Granvoir a accueilli le sixième concours du meilleur fromage au lait cru de Wallonie

Pourquoi le lait cru?

"Avec les histoires autour du Herve, les gens se sont interrogés et il est bon de redire les choses. Si le lait cru était vraiment dangereux, nous ne serions pas là aujourd’hui parce qu’il est là depuis la nuit des temps. C’est quand même un produit qui est certes sensible mais d’une richesse exceptionnelle. Les concours qui étaient faits jusqu’à l’heure actuelle mélangeaient souvent pasteurisé et lait cru et on n’était pas dans la pureté du produit, à savoir, c’est fermier et c’est lait cru. Et c’est là que résident toute la quintessence et la beauté du produit"explique Pascal Fauville de "A table!" la maison fromagère de Hannut.

Concours unique au monde

Des sommités du monde fromager, présentes lors d’une précédente édition, ne tarissent pas d’éloges ce concours bien wallon:"C’est la seule organisation au monde où toutes les personnes présentes le sont à titre purement bénévole, c’est la seule où il y a une analyse technique et une analyse organoleptique (pour juger l’apparence, l’odeur, le goût, la texture ou encore la consistance), où il y a un feed-back envoyé à tous les producteurs et qui propose ensuite deux demi-journées de formation. Preuve de la qualité, on retrouvera dans le jury de cette année deux meilleurs ouvriers de France."

"Même si on parle de concours, pour nous ce n’en est pas vraiment un. C’est une réflexion constructive, une analyse des produits présentés et surtout une mise en avant de tout le travail fourni parce que faire du fromage fermier au lait cru c’est cumuler son métier d’agriculteur avec celui de fromager et d’affineur"explique Denis Amerlynck du collectif 5C.

Qui pour succéder au Grand Vaurien?

Au niveau de la province, on dénombre une septantaine de producteur de lait cru, essentiellement des producteurs au lait cru de vache. Ce créneau produit le double de la consommation de produits laitiers dans la province ce qui se traduit par un haut potentiel pour faire découvrir encore mieux et plus loin ces productions. Par contre la production est déficitaire en ce qui concerne le lait cru de chèvre et de brebis.

Peut-être qu’un des futurs lauréats dans les six catégories sera le successeur du Grand Vaurien, produit de la ferme du Gand Enclos de Granvoir et lauréat 2021 dans la catégorie croûte fleurie?

