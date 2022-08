Fin des travaux ferroviaires entre Libramont et la frontière luxembourgeoise et inauguration du passage au 25000 volts (vidéo et photos)

Ce projet fait partie d’un des plus ambitieux du réseau ferroviaire belge, appelé "Modernisation de l’Axe 3", qui relie Ottignies à Arlon sur 175 km. La lourde tâche d’ingénierie a été confiée à TUC RAIL. Pionnière européenne en ingénierie ferroviaire, la filiale d’Infrabel a développé ici une technologie d’ingénierie inédite en Europe: le passage d’un 3000 volts continu à un 25000 volts alternatif sur une longue distance, mais surtout sur des infrastructures existantes et maintenue en service. Un projet étudié et préparé depuis plus de 10 ans.

Plus de trains, plus de poids, plus de vitesse

Ces travaux sur l’Axe 3, dont cette première phase se termine aujourd’hui, renouvellent à la fois des équipements vétustes et des installations, pour permettre le passage de trains à plus grande vitesse et en plus grand nombre. Concrètement, quelles sont les améliorations apportées par le passage à 25000volts?"Grâce à ces travaux, nous allons être en mesure d’avoir des trains plus rapides, en plus grand nombre sur la ligne, mais également des trains plus lourds,explique Benoit Gilson, CEO d’Infrabel.Ce sont des avantages précieux non seulement pour le trafic marchandise et voyageur. Je suis aussi très heureux que ces travaux d’envergures profitent à notre voisin grand-ducal, avec qui nous entretenons une relation étroite, et aux milliers de frontaliers qui traversent chaque jour la frontière en train."

Ces installations plus modernes sont aussi économiques en énergie (6%) et en entretien, puisque la nouvelle sous-station de Heinsch en remplace trois anciennes. À terme, les deux phases des travaux permettront à la ligne de fonctionner avec deux sous-stations au lieu des huit jusqu’à présent.

Mise à niveau avec le Grand-Duché

Cette modernisation entraîne également une meilleure compatibilité avec le réseau luxembourgeois, qui est déjà à 25000 volts. Une harmonisation qui bénéficiera aux nombreux frontaliers qui empruntent chaque jour le train, et encouragera davantage des 100000 frontaliers belges travaillant aux Luxembourg à prendre le train. Il y aura une meilleure connectivité, car il ne faudra plus changer de courant à la frontière. Des travaux dont s’est réjoui le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch. "Il y a une forte attente de la part des frontaliers, et un grand intérêt pour notre pays, car cette ligne est un axe important qui permet de relier plusieurs capitales d’Europe depuis la Belgique et le Luxembourg. Ce n’est que le début d’une révolution ferroviaire, avec une meilleure mobilité entre nos pays."

Le basculement se fera ce lundi 29 août à l’aube. Pour les voyageurs, aucun changement au train-train quotidien. Pour le réseau ferroviaire belge, c’est le départ d’un nouveau voyage… en train évidemment.