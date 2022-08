En souvenir du 22 août 1914 à Luchy

Jour pour jour et 108 ans plus tard, hommages ont été rendus aux victimes des combats de Luchy du 22 août 1914. Le long de la route Bertrix vers Ochamps, ce 22 août 1914, des combats meurtriers se sont déroulés dans une bataille qui fera quelque 2150 tués et plus de 4000 blessés dans les rangs français et allemands.