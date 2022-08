Deux jeunes et un quadragénaire violents se voient offrir «une dernière chance» au tribunal d’Arlon

Le juge André Jordant a mis le doigt sur le contexte très alcoolisé des faits et sur leur caractère récurrent."Afin de leur laisser une dernière chance,exprime-t-il dans le jugement,Jérémy Mandy et Jean-Paul Vincent se verront accorder un sursis probatoire de trois ans pour la moitié de la peine de prison de Vincent et pour la totalité des peines d’amende, à la condition qu’ils ne commettent plus d’infractions et qu’ils s’abstiennent de toute consommation d’alcool en produisant des preuves de leur abstinence à l’assistante de justice. Cette peine d’amende particulièrement élevée assortie d’un sursis devra les contraindre à respecter les conditions pour lesquelles ils ont marqué leur accord."C’est évidemment une fameuse épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

Peine de travail plutôt que deux ans de prison

La représentante du ministère public, la substitute du procureur du roi Stéphanie Brand, avait réclamé une peine de prison de deux ans pour le principal protagoniste:"C’est de la violence gratuite et infâme. Le meneur des assaillants ne regrette rien devant les enquêteurs et estime qu’il a agi de manière légitime. Il a à peine dépassé la vingtaine et compte déjà plusieurs condamnations pour des faits similaires."

Le juge ne l’a pas suivie en se contentant d’une condamnation à peine de travail"vu qu’il suit actuellement une formation, qu’il vit avec sa femme et son enfant et qu’il effectue actuellement les peines de travail auxquelles il a été précédemment condamné".