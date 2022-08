«On y voit des chiens peureux, attachés l’un à l’autre»

Vidéos à l’appui, on y voit un homme frapper ses deux compagnons à quatre pattes à plusieurs reprises, de ses mains mais aussi à l’aide de laisses. Mais ce n’est pas tout. Sous cette chaleur de plomb, on y voit également les deux chiens restés sous le soleil, sans eau. Les chiens auraient même creusé sous des palettes en bois pour s’y réfugier. Pour les défenseurs des animaux, qui tentent par tous les moyens de faire bouger les choses, c’en est trop. La police et le bien-être animal ont été avertis il y a plus d’un mois. Des plaintes sont également sur le point d’être déposées."J’ai été alertée de ces faits le 19 juillet,explique Aurélie Coos, gérante du refuge Les Cœurs Blessés de Léglise.J’ai tout de suite envoyé un mail au bien-être animal en demandant une action urgente. J’ai contacté les autorités communales qui m’ont dit qu’elles ne pouvaient rien faire alors que c’est faux. Elles ont le pouvoir d’ordonner une saisie administrative le temps qu’une enquête soit faite. J’ai relancé plusieurs fois le bien-être animal mais je n’ai plus jamais eu de réponse. J’ai donc décidé de publier les vidéos sur Facebook, elles ont suscité beaucoup de haine. Sur ces vidéos, on peut voir clairement des chiens peureux, de la maltraitance gratuite. On y voit les deux chiens attachés l’un à l’autre, sous ce soleil. Je ne comprends pas pourquoi rien ne bouge, je ne sais pas ce que l’on peut amener de plus mais je ne compte pas en rester là!"

L’individu serait suivi depuis plus d’un an

La Commune d’Houffalize compte une échevine du bien-être animal, Josette Deville, qui affirme que l’individu en question est suivi depuis plus d’un an, mais que ce n’est pas aux autorités communales de saisir les animaux."Deux agents du bien-être animal sont descendus sur les lieux, explique-t-elle.Il y a eu un rapport dans lequel ils affirment que les chiens ne sont pas si mal que ça. La police y va régulièrement et l’homme en question sait qu’il doit rester à carreau, il a d’ailleurs été verbalisé ce mercredi. Mais on ne peut pas saisir des chiens comme ça."Lorsque l’on évoque les vidéos et ce que l’on y voit, l’échevine reprend:"Je vois que cela circule sur les réseaux sociaux. Tout le monde partage, commente. Oui, on y voit les chiens creuser, mais tous les chiens creusent la terre. Tout ce que je peux dire, c’est que le suivi est là mais il faut laisser le temps au temps."Le bourgmestre Marc Caprasse continue: "Les agents ont en effet constaté que les chiens étaient en bon état sanitaire. Pour le reste, je dirais juste que les réseaux sociaux ne sont pas un vecteur de communication pour ce genre de choses."

En attendant, les défenseurs du bien-être animal, eux, ne comptent pas rester les bras croisés.