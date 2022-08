Controverse : qui possède les droits sur les carnets intimes de Marguerite Brouhon ?

Pour Didier Culot, conservateur du Musée gaumais, il n’y a pas de doute: son institution possède les droits sur l’œuvre de Marguerite Brouhon, non seulement ses peintures, mais aussi les poèmes et carnets intimes qu’elle a rédigés de son vivant. Et Didier Culot se réserve la possibilité avec son conseil d’administration de faire valoir ses droits en justice si nécessaire. »Notre Musée a reçu – gracieusement – d’Alain Rézette qui les détenait de Suzanne Brouhon, tous les droits intellectuels sur l’œuvre de Marguerite », précise D. Culot (Suzanne était la sœur aînée de Marguerite).