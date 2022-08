Conseil communal de Nassogne : passation de pouvoir et nouvelle halle de Forrières

Urbanisme communal

Le bureau d’étude ayant réalisé l’avant-projet du Guide Communal d’Urbanisme a ensuite présenté celui-ci. Le GCU est appelé à traduire les objectifs des schémas régionaux et communaux en objectifs d’urbanisme, en indications applicables aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme. Les indications peuvent porter sur tout ou partie du territoire communal. Et prennent en compte les spécificités du territoire sur lequel porte le guide. L’avant-projet a été approuvé à l’unanimité."Le GCU va être transmis pour avis à la CCATM et à la Région", note Marc Quirynen, bourgmestre."Puis sera soumis à enquête publique, avant de revenir au Conseil pour adoption définitive. Il appartiendra enfin au Gouvernement wallon de l’accepter ou non."

Consultation citoyenne sur l’emplacement de la halle?

Une "halle" devrait fleurir sur la place communale de Forrières."La Région a lancé un appel à projets, "Cœur de village 2022-2026", pour soutenir les communes de moins de 12000 habitants", explique José Dock, échevin de la Rénovation rurale."Elle abritera les marchés, des festivités locales, et sera un espace, plutôt de coworking que d’entreprise, pour les gens voulant démarrer une activité. On verra si on peut les encadrer. L’idée est aussi d’y proposer parfois une permanence communale, pour les citoyens ne sachant pas se déplacer à Nassogne. Le coût est estimé à 757000 € HTVA. Le projet est subsidiable à 80%, avec un plafond de 5000 €."

Hormis Bruno Huberty (m., Ensemble, abstention), tous valident idée d’introduire un dossier, déjà repris dans le PCDR, à la Région. Philippe Lefebvre (m., Ensemble) souhaite toutefois que l’emplacement de la halle, pour l’heure dans le fond de la place, soit revu."De la rue, on ne verra que le dessus du toit, à l’inverse, au-dessus les gens la verront et s’arrêteront pour voir ce qui s’y passe", justifie ce dernier, qui propose qu’une consultation citoyenne soit organisée sur l’emplacement.José Dock:"On peut la mettre au-dessus".Marc Quirynen est favorable à une consultation.

Adhésion à Ecetia

Comme d’autres communes luxembourgeoises avant elle, Nassogne a décidé d’adhérer à l’intercommunale liégeoise Ecetia. Celle-ci accompagne les pouvoirs publics locaux en matière de conception et financement de projets immobiliers. Quentin Paquet, directeur général faisant fonction:"La réalisation d’un marché public prend du temps, cela permettra à l’Administration de gagner du temps."

Le prix de l’eau inchangé en 2023

Le prix de l’eau sera identique en 2023. Tous s’accordent, sauf Philippe Pirlot qui justifie:"On ne fait rien pour qui fait des efforts pour économiser de l’eau". Marc Quirynen:"Les Communes ont perdu leur autonomie dans la gestion du coût-vérité depuis des années. Je te suggère d’interpeller à la Région. On applique sa réglementation." Philippe Pirlot: "Que la Commune s’insurge alors!" Marc Quirynen: "Il en faut déjà des signatures pour interpeller la Région. Tu peux prendre ton bâton de pèlerin."

11 élèves en plus à Chavanne

Depuis 2021-2022, l’école communale de Chavanne a donc opté pour une nouvelle méthode d’enseignement, la pédagogie active. Celle-ci sera encore la norme en 2022-2023"Il y aura 11 enfants en plus à la rentrée à Chavanne", se félicite Florence Arrestier, échevine de l’Enseignement, et par ailleurs de retour après avoir été victime d’un malaise début juin. André Blaise, toujours convalescent suite à une opération, était lui absent. Mais le 1er échevin va mieux et devrait revenir très vite.