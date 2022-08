Arlon : pas de lourdes peines pour des gros bonnets d'un trafic de stupéfiants

"Pour une fois,avait rappelé la substitute du procureur du roi Murielle Seret lors de l’instruction d’audience,nous n’avons pas affaire à une mule ou à un petit poisson perdu dans la mer du milieu des stupéfiants, mais à un dossier de grande ampleur. Monsieur a un passé de dealer pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison en France et à deux ans en Belgique. Les quantités du trafic sont astronomiques. Madame était dans le coup. L’analyse de la téléphonie, son train de vie et l’argent en liquide caché en dessous du lit de ses parents le prouve. Elle a beau nier, sa participation est évidente."

Il est vrai que la dame, qui prétend ne pas savoir ce que faisait son mari, peut difficilement expliquer ses nombreux déplacements"en balade familiale pour visiter la Hollande"ou la raison pour laquelle, lors d’une perquisition chez ses parents, elle a balancé par la fenêtre des quantités considérables de drogue et d’argent en espèces.

Le ministère public avait requis plus que la condamnation reçue

Le ministère public avait requis cinq ans de prison, pour monsieur, deux ans pour madame, des amendes respectives de 40000 et 16000€, plus la confiscation de tout ce qui avait été saisi. Des peines moindres étaient demandées pour leurs acolytes.

Le juge André Jordant a eu la main moins lourde. Le Messancéen Mohammed Kharchach, 43 ans est condamné à 40 mois et 16000 € d’amende. Ses deux voitures sont confisquées. Il bénéficie d’un sursis de trois ans pour ce qui dépasse la détention préventive et pour la totalité de la peine d’amende. Sa compagne Fatima Hamdane, 32 ans, très nerveuse et impétueuse à l’audience, et les deux acolytes arlonais, Mouhcine Houzi et Mina Faz sont condamnés à six mois de prison et à la confiscation des 11000 € saisis.