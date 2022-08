La mutation de l'institutrice de Remagne est confirmée

En effet, le collège communal a décidé de maintenir sa décision d’affectation de l’institutrice à l’école communale fondamentale de Sainte-Marie-Chevigny.

La pétition des parents lancée en juin, et qui a récolté quelques 4000 signatures, n’a donc pas eu l’effet escompté.

Pas plus que les arguments tels que l’ancienneté de l’enseignante, son futur départ à la pension dans quelques années ou encore l’intérêt des enfants de l’école. Pour justifier sa décision, le collège communal explique dans un communiqué, que"l’instruction du dossier a démontré qu’il régnait une ambiance délétère sur l’implantation de l’école de Remagne. Des points de vue irréconciliables au sein de l’équipe pédagogique sont observés, ce qui ne permettrait plus de travailler dans la confiance et la sérénité".

Une décision pour le bien-être de l’institutrice?

De plus, le collège communal souligne que"l’état de population scolaire à l’école de Remagne reste préoccupant. Le Pouvoir organisateur a donc souhaité profiter de l’opportunité qui lui est offerte à Sainte-Marie, à savoir un départ à la retraite, pour sécuriser la situation personnelle de l’institutrice concernée en lui assurant un temps plein dans une seule implantation". Enfin, le communiqué souligne que"cette décision ne remet en aucun doute la qualité du travail pédagogique et administratif fourni jusqu’à présent par les uns et les autres sur l’implantation de Remagne." Tout en précisant que"l’objectif a toujours été de trouver les meilleures solutions pour le bien-être des enfants et du corps enseignant."

Le groupe Libr'@Vous (minorité) «n’en restera pas là»

Contacté, le chef de file de la minorité, Roland Déom, souligne qu’il a pris connaissance de la décision du collège via des parents à la base de la pétition. Il ne disposait donc pas des arguments donnés par les membres du collège."Le groupe Libr'@Vous prend acte de cette décisionsouligne-t-il.Nous avons déjà adressé un courrier au collège afin d’obtenir divers documents sur le sujet. Suite au conseil communal extraordinaire du 12 juillet dernier, nous étions confiants face à l’avenir de Madame Javaux. À présent, nous souhaitons voir sur quels éléments et motivations cette décision a été prise. Nous examinerons ces documents officiels et nous verrons ensuite ce que nous pourrons en faire"termine le chef de file. Une affaire qui ne semble donc pas totalement terminée.

Le syndicat SLFP «regrette cette décision»

Suite à cette affaire qui a fait grand bruit, le syndicat de Marianne Javaux souhaite intervenir via ce communiqué.

"Nous regrettons sincèrement que le PO maintienne sa position malgré les nombreux arguments mis en exergue lors de nos échanges.

En effet, il est bien triste d’imposer un tel changement à un agent en fin de carrière et dont les états de service sont exemplaires. Néanmoins, nous devons souligner que le PO a agi en toute transparence avec le SLFP-Enseignement. Nous sommes d’ailleurs disposés à reconsidérer la situation si ce dernier se manifeste."