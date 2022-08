De cette séance, on retiendra notamment que, dans le cadre du contrat rivière Semois-Chiers, des actions sont prévues pour les prochains mois."Nous continuerons la mise en place des macarons "Ici commence la mer", sans oublier l’installation de panneaux pour le non-nourrissage des animaux, commente Frank Istace.Par ailleurs, nous étudions la possibilité de mettre en place des points de pompage pour nos agriculteurs. C’est quelque chose qui est primordial, d’autant plus quand on voit la météo des derniers mois." Ce plan d’actions a été approuvé à l’unanimité.

Un peu plus tard, il a été question de différents cahiers des charges. Notamment celui pour des travaux de rénovation des réservoirs d’eau à Rochehaut et Corbion."Des travaux qui sont réalisés pour éviter les fuites, indique Alain Houthoofdt.Des travaux d’entretien, d’égouttage et de distribution d’eau sont aussi prévus à la ruelle Lolette et rue des Abattis à Corbion."

Des aménagements de sécurité dans les villages

Par ailleurs, la Commune a répondu à l’appel à projets Coeur de Village afin de créer onze plaines de jeux dans les différents villages de la Commune.

"Les sommes varient entre 30000 et 40000€ pour chaque plaine. Sauf pour Bellevaux où une démolition de bâtiment est prévue ce qui implique un coût plus important,dit l’échevin des Travaux.Les projets sont subsidiés à 80% par la Région. Cela fera plaisir à beaucoup de villages. Je sais qu’un ou deux villages ne sont pas repris dans le projet, mais nous n’avons pas de terrains communaux partout. Ce sera plus ou moins le même mobilier dans chaque plaine."

Après quelques questions de Stéphanie De Wachter et Marie-Julie Nemery, notamment sur le fait de laisser de l’espace pour les parkings, le point a été approuvé à l’unanimité.

Notons aussi que des travaux d’aménagements sécuritaires de voiries sont au programme.

"C’est la première phase des travaux. Cela concerne Bouillon, Briahan, Mogimont, Sensenruth et Ucimont, explique Alain Houthoofdt.Des aménagements seront réalisés aux entrées de village afin de diminuer la vitesse. Une deuxième phase sera prévue l’an prochain."Là aussi, l’unanimité a été de rigueur.

Enfin, la future crèche de Noirefontaine a été évoquée."Le Plan Cigogne va nous permettre d’avoir des subsides. Nous avons déjà le terrain à Noirefontaine et les plans existent. Nous allons aller jusqu’à 28 places. Nous aurons donc jusqu’à dix places supplémentaires par rapport à maintenant", commente Julie Maqua.