Le jeudi 25 août

Tout débutera à partir de 20h. En prélude à la fête, le groupement Qualité village Gérouville accueille dans la cour de la maison Pétrement, sur la place du Tilleul, la pièce de jouée par le Théâtre des Galeries dans le cadre de la tournée des châteaux 2022. Cette pièce, à savoir "Musée haut, musée bas" de Jean-Michel Ribes, invite à découvrir les multiples faces cachées de l’univers muséal: la vie secrète des œuvres d’art, le terrible sacerdoce des gardiens, la délirante journée des guides. Entrée: 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Réservation sur le site www.gerouville.be. ou au 063 58 32 90 ou info@gerouville.be.

Paiement des réservations: BE92 7512 0314 5423.

Le vendredi 26 août

Histoire de bien lancer la fête, place à un repas convivial à partir de 19h. Au menu, apéro, cochon braisé et dessert. PAF: 22 € pour les adultes, 10 € pour les enfants.

À partir de 22h, et jusqu’à 3h, bal années 80-90-00. "Every Body Event" se charge de l’animation.

Réservations jusqu’au lundi 22 août par téléphone à Cyril Arnould au 0479 07 07 35 ou à Marie Willième au 0479 51 51 83. BE50 0018 4360 3218 (possibilité de payer sur place)

Le samedi 27 août

Un grand bal, toujours animé par "Every Body Event" est prévu de 21h à 4h. Le thème de la soirée? Into the wood. Pour la soirée, l’entrée est fixée à 5 €

Le dimanche 28 août

Un moment convivial entre amis ou en famille à partir de 13h avec de nombreux jeux extérieurs. Molki, jeux du clou, animation musicale et apéro seront de la partie.

Le lundi 29 août

Dès 15h30, pétanque en triplettes. Organisation de l’association sportive Gérouville, dans la cour derrière la bibliothèque et environs. La première manche aura lieu à 16h. Inscription: 5 €/joueur.