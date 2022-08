«Madame Valentin», l’exemple de l’institutrice

Il est des enseignants qui font corps avec leur école. C’était le cas de Claudine Bleret, que tous ses élèves ont appelé "Madame Valentin", et de toute l’école de Lavacherie (Sainte-Ode)."Elle avait été désignée par MmeRenard et lui en a toujours été reconnaissante, explique Viviane Maheu qui a été son amie et sa collègue. Elle a toujours travaillé avec les plus petits, de la 1erà la 3e et puis de la 1eret de la 2eavant de devenir directrice après la retraite de M. Falmagne."