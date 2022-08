Libramont accueille le Relais pour la Vie

Après une première édition plus que réussie l’an dernier, le Relais pour la Vie est de retour à Libramont ces 3 et 4 septembre. Un événement festif où la solidarité et la collecte de fonds pour la lutte contre le cancer seront au rendez-vous. Un moment unique pour faire preuve d’empathie envers tous les Battants et les membres de leur famille. Comme lors de l’édition 2021, c’est la Place communale de Libramont qui accueillera les festivités. Pendant 24 heures, plusieurs équipes vont se relayer en marchant ou en courant. Il y aura également des spectacles gratuits, des animations pour enfants et de nombreuses possibilités en restauration et boissons. Sans oublier la présence de nombreux stands le long du parcours, tenus par les participants.