L’extension de l’école de Mussy

Quinze points sont annoncés en séance publique du conseil communal de Musson qui se tiendra à 20 h, le mercredi 31 août en l’hôtel de ville. Les conseillers se prononceront sur les conditions de rénovation et d’extension de l’école communale de Mussy. Il sera aussi question d’autres travaux : dans le Centre dans le cadre de l’appel à projet « Cœur de Village », puis du renouvellement de la distribution d’eau et réfection des revêtements hydrocarbones des rues du Moulin, du Gueury et de Charaupont à Mussy-la-Ville et de la viabilisation d’un terrain à la rue du Champ du Chevalier et raccordement électrique. Autre point encore : la création et rénovation de plaine de jeux.