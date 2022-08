André Bosmans s’expose pour son centenaire

Chronologie

Un véritable événement qui marque, par ailleurs, le centenaire de la naissance d’André Bosmans, lui qui a vu le jour dans l’actuelle commune de Manhay. L’exposition propose de suivre chroniquement les différentes périodes du travail artistique de cet homme de la terre. Homme de la terre et observateur attentif des choses de son temps. Pour découvrir au maximum les facettes d’André Bosmans, une vidéo introductive, signée Emmanuel Grégoire, remet son œuvre en perspective. Des visites guidées sont également proposées (voir par ailleurs) et l’équipe du centre culturel a également conçu deux fascicules. Le premier dresse une biographie de l’artiste, décline son travail par décennie et met le tout en parallèle avec l’évolution du monde paysan, de ce monde où l’agriculteur est devenu un "exploitant agricole." Le second, lui, reprend des poésies rédigées par André Bosmans. Une lecture devant la trentaine de tableaux proposée apporte incontestablement un plus.

Famille et autorités présentes pour l’occasion

Un plus également pour les concepteurs de l’exposition, lors du lancement de cette dernière avec la présence de la famille d’André Bosmans et également de plusieurs mandataires de Manhay. Aux côtés des autorités locales, tous ont lancé l’activité qui s’inscrit plus largement dans la thématique"Il était une fois l’Agriculture et Nous."L’exposition consacrée à ce "peintre, poète et lutteur paysan," décédé il y a quelques années, est en accès libre, tous les jours de 10 à 17h, avec une pause de 12 à 13h.

