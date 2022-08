Province: expérience désastreuse avec la SNCB pour une ancienne substitude du procureur du roi d’Arlon

L’ancienne substitute du procureur du roi d’Arlon, F.M-W, est furieuse."Ce n’est pas dans mes habitudes de témoigner dans la presse,râle-t-elle,mais je ne peux pas me taire par rapport aux personnes qui ont subi le même calvaire que moi, des étrangers, des mamans avec leur bébé dans le maxi-cosi, des étudiants qui rejoignaient leurs kots pour leur seconde session. La manière dont la SNCB a traité ses voyageurs est scandaleuse. C’est bien beau de faire des publicités alléchantes pour encourager les gens à prendre le train, mais avec une telle pagaille, leur image et celle de la Belgique sont plus qu’écornées."