Le jeune homme décide alors de parler de cette passion à son professeur qui lui trouve un poste chez "Les trois brasseurs" à Metz. Après six mois, les déplacements pèsent et Philippe Jottay vient poursuivre son apprentissage au sein de la brasserie d’Achouffe où il y fait ses armes durant quatre ans avant de filer durant un an à la brasserie de Rulles.

Même s’il a décidé de travailler dans l’agroalimentaire par la suite, et qu’il est employé chez Polygone Belgique à présent, sa passion pour la mousseuse ne se tarit pas."Lors du confinement, j’ai décidé de réveiller mon matériel de brassage, sourit le brasseur.Je brasse trois fois par semaine à raison de 120 litres. Avec l’idée de pouvoir monter à 280 litres."

La bière de Philippe Jottay met en avant le village qui l’a accueilli voici une dizaine d’années. " Morhet n’était pas très vendeur, explique-t-il encore.Alors j’ai décidé de trouver un petit jeu de mot sur les sonorités et l’appelant La Morhette qui fait penser à l’amourette. Et pour le nom de la brasserie, je ne voulais ni mettre mon nom, ni le nom du village. C’est donc devenu la brasserie des Coccinelles, comme le nom de la salle et d’un ancien club des jeunes demoiselles du village."

Journée portes ouvertes le 10 septembre

Sont alors nées du fruit de sa créativité La Morhette du Soleil, la Morhette sur l’eau, la Morhette au clair de Lune et la Morhette est dans le pré où l’on retrouvera notamment de l’épeautre de la ferme du Bas Rotheux de Vaux et du miel de l’Ami-Pré. Celle-ci sera à découvrir en avant-première à la journée portes ouvertes du 10 septembre."Je propose également du vin de sureau lors des visites dans notre salon de dégustation, explique le brasseur. Je préfère réaliser des visites plutôt que des salons comme le marché de la bière, même si je sais que c’est important, mais il ne faut pas que ce soit toutes les semaines."

La visite de la microbrasserie et du salon de dégustation s’effectue sur réservation auprès du brasseur au 0479 21 23 18.