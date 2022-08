Marche : une formation de libraire s'ouvre à l'IFAPME à la rentrée !

"Suite à la crise sanitaire, on a constaté un important regain d’intérêt pour la lecture", souligne Lydie Poncin, formatrice principale pour les 3 Centres IFAPME Luxembourg."Jusqu’à présent, l’IFAPME proposait cette formation uniquement à Liège. On a voulu l’offrir aussi à Marloie. Il y a de la demande. Il fallait 6 participants minimum pour l’ouvrir. On a déjà atteint ce chiffre, 2 autres dossiers sont en attente, et on a pas mal de demandes de renseignements. Alors qu’on l’a seulement lancée en mai."

Deux ans de formation, 2 cours par semaine

La formation s’étalera sur 2 ans, avec 2 jours de cours par semaine, en dehors des périodes de congés scolaires, les lundis et jeudi, de 18h20 à 21h50.

Rayon cours, ceux-ci seront extrêmement variés."Au programme, on retrouvera notamment l’histoire de la littérature belge, de l’antiquité à la période contemporaine, l’actualité du livre, un cours évolutif en fonction comme son nom l’indique de l’actualité, les aspects de la vente, pour bien conseiller les clients, les aspects législatifs et comptables, le concept de la librairie et la communication, les techniques et les métiers du livre, la littérature belge, la bande dessinée, l’aménagement d’une librairie…", détaille Lydie Poncin.

Bibliothèque, FNAC, administration…

"Cette formation ouvre aussi bien les portes d’une librairie que d’une bibliothèque, un magasin comme la FNAC, une administration…"

Gérante de Livre’s, Isabelle Lambert précise:"Si un participant a besoin d’une visite d’entreprise ou d’un stage, on sera là aussi."

Renseignements: www.ifapme.be – François Servais (responsable du Centre de Marloie: 0471/559 994) – 061/223 336