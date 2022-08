La fête de Saint-Mard a vécu son apogée ce mardi !

Dès huit heures, c’est le ramassage des filles avec arrêt au Home Saint-Charles, chez Lavallée, au Nœud des Oliviers, pour terminer chez l’échevine Nathalie Van de Woestyne.

Festivités dès l’aube

Mais la journée va seulement commencer au lever du jour, avec le grand rassemblement des couples pour assister à la messe de la jeunesse célébrée par l’abbé Albert Rossignon en l’église de Saint-Mard devant une foule importante. À l’issue de l’office religieux, un cortège se forme et se rend au presbytère pour écouter le discours du curé Rossignon:"La vie appartient aux jeunes et l’avenir est à construire, malgré les défis d’aujourd’hui. Merci aux bénévoles et au club des jeunes pour cette belle journée".C’est au tour du maître jeune homme, Florian Foulon, de prendre la parole:"Merci pour votre présence massive pour nous accueillir à l’office religieux. Je vous réponds de la plus manière en faisant la fête avec vous".

Une joute entre le maire et le maître jeune homme

Mais qui est-ce ce maître jeune homme? Pour maintenir la tradition, c’est le club des jeunes qui choisit cette personne appelée à représenter la jeunesse. Pour être candidat, il faut être saint-mardois, mais aussi domicilié à Saint-Mard, pas à Virton nous font remarquer des organisateurs. Le choix s’est alors porté sur Florian Foulon, docteur en médecine, tout comme son épouse Laura. Les 138 couples, hors enfants, se rendent alors en dansant au centre communautaire pour présenter quelques pas de danse.

C’est alors que la tradition veut qu’une joute amiable truffée de blagues et sous-entendus se déroule entre maître jeune homme et le bourgmestre François Culot qui doit répondre à de très nombreuses questions pièges sur sa commune et autres événements. Il faut savoir que le maire n’est au courant de rien dès le départ. Vient alors le verre de la fête offert par la commune. Tout un programme!