La bière a coulé à flot tout le week-end à Bastogne

Si pour certains ce marché était l’occasion de confirmer le plaisir de déguster une bière connue, pour d’autres l’esprit était vraiment à la découverte des brasseries locales qui profitaient de ce rassemblent pour se dévoiler aux zythophiles.

Les organisateurs avaient également eu la judicieuse idée de programmer deux concerts de groupes de covers vendredi et samedi pour apporter une ambiance festive au sein du chapiteau. De quoi se donner soif et ne pas voir les heures avancer. La frustration de ne pas avoir découvert tous les exposants en a forcé plus d’un à revenir sur le site le lendemain."C’est vraiment un grand succès,se félicite Laurent Simonis, pour le Lions.Nous avons largement dépassé le nombre de visiteurs de la première édition. Là, nous devons être à plus de quatre mille personnes pour les deux soirées avec concert. Tous les brasseurs semblent satisfaits, même si certains ont eu plus de succès que d’autres. Nous sommes aussi très heureux de l’ambiance conviviale qui a régné durant tout le week-end. Et cela nous donne déjà envie de programmer une nouvelle édition l’an prochain."

Les quinze brasseurs peuvent donc avoir le sourire à l’issue de ce long week-end, tout comme les organisateurs qui pourront profiter des gains pour aider des associations locales.