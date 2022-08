Hôpital d'Arlon : le Conseil Médical met les choses au clair

diminution constante de médecins et infirmiers disponibles. Le Sud-Luxembourg n’échappe malheureusement pas à ce constat renforcé par la proximité du Grand-Duché de Luxembourg. Le recrutement de nouveaux médecins ou infirmiers, de même que de tous autres professionnels indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux, nécessite une mobilisation quotidienne de tous les acteurs, qu’ils soient professionnels de terrain ou décideurs politiques."

Dans la foulée, le Conseil Médical indique mettre"tout en œuvre pour agir en ce sens et améliorer chaque jour la qualité des soins. À cet égard, le Conseil Médical ne peut que se réjouir de l’engagement récent d’une dizaine de nouveaux médecins pour l’hôpital d’Arlon, et ce dans diverses spécialités. Ces nouveaux recrutements contribuent au renforcement desdifférents services de la clinique d’Arlon et montrent que malgré tout l’attractivité est encore présente et que dessoins de qualités continuent à être administrés. Il est fondamental de redoubler d’efforts pour attirer de nouveaux et nombreux infirmiers, de même que desmédecins spécialistes, et le Conseil Médical continuera à œuvrer de manière constructive en ce sens afin de pouvoiroffrir encore et toujours les meilleurs soins pour la population."