Des bénévoles ont effectué des travaux de gestion au marais de Sampont

Ce dimanche, trois régionales Natagora de la province de Luxembourg ont décidé d’unir leurs efforts pour effectuer des travaux de gestion au marais de Sampont. 25 volontaires ont essentiellement ramassé la végétation fauchée dans la tourbière et l’ont exportée en bordure de réserve afin de permettre à un tracteur de réaliser des ballots qui seront ensuite évacués et vendus à bas prix. Un travail qui permet d’appauvrir le sol et maintenir ainsi les espèces qui vivent dans ces milieux très particuliers. Les bénévoles ont ensuite assisté à une démonstration de fauche à la main ainsi qu’à une visite guidée de la réserve. Différents carottages du sol ont également été réalisés à l’aide d’une tarière russe afin de montrer les couches de tourbe. Le marais de Sampont fait partie de façon plus large des marais de la Haute Semois dont environ 150 hectares sont gérés par Natagora depuis la fin des années 60. Il est donc l’un des tout premiers sites à avoir été protégé par l’association. En novembre prochain, un chantier similaire sera réalisé dans la région de la Semois ardennaise, à Auby-sur-Semois.