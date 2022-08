Une réunion s’est tenue ce lundi soir à la commune de Libramont. Autour de la table, on retrouvait des élus politiques dont l’échevin de l’Enseignement Christophe Mouzon, les syndicats et les enseignants de l’école de Remagne.

À l’issue de cette réunion qui a duré une heure, aucune décision n’a été prise."Une décision devrait être communiquée ultérieurementsouligne l’un des parents de l’école communale.Le syndicat de Madame Javaux demande que rien ne soit communiqué pour le moment."

«Les enseignants, pas des pions à caser»

Pour bien comprendre l’enjeu de cette réunion, place à un petit rappel des faits. Marianne Javaux est en place à l’école communale de Remagne depuis plus de 34 ans.

En juin dernier, à quelques jours des vacances d’été, on lui annonce sa mutation vers une autre école pour la rentrée de septembre.

Surpris et déçus de cette décision, de nombreux parents ont alors décidé de marquer leur soutien envers l’institutrice en mettant en place une pétition. Selon eux, cette mutation risque d’avoir de graves conséquences sur l’avenir de l’école du village. Le déplacement d’une institutrice en place depuis autant d’années est plus que discutable selon les parents."Les membres des équipes enseignantes ne sont pas des pions à caser"lançaient-ils à l’époque.

Suite à cela, l’opposition communale, par le biais de Roland Deom, avait également décidé de réagir. Intrigués par cette décision, les membres de la minorité souhaitaient connaître la version officielle des membres du Collège. Un Conseil communal à huis clos avait alors été mis en place le 12 juillet dernier.

Une réunion qui s’était tenue dans une ambiance courtoise selon Roland Déom qui avait également précisé que la balle était dans le camp du Collège et qu’il espérait une issue favorable à cette affaire.

Aucune avancée depuis la réunion du 12 juillet

Mais voilà, depuis cette entrevue, plus rien n’a avancé dans le dossier. Une situation plus que délicate relevée début du mois d’août par Kathy Leroy, une maman à la base de la pétition. Celle-ci exprimait son désarroi à quelques semaines de la rentrée."Discuter de tout cela dans une réunion à une semaine de la rentrée, c’est manquer de respect aux enfants et au corps enseignant"avait-elle rapporté dans nos colonnes à l’époque. Rappelons que la pétition a rassemblé pas moins de 4008 signatures.

En attendant, à six jours de la rentrée, alors que les enfants commencent tout doucement à préparer leur sac, rien n’est donc encore clair pour personne… sauf peut-être pour la Commune.