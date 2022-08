700 marcheurs attendus pour l’Oxfam Trailwalker

Ces samedi 27 et dimanche 28 août, près de 700 participants vont prendre part à la 15eédition de l’Oxfam Trailwalker, un événement qui se déroulera dans la Grande Forêt de Saint-Hubert. Pour rappel, l’Oxfam Trailwalker associe le sport en équipe et la lutte contre la pauvreté. Depuis le premier Trailwalker en 1981, des milliers de marcheuses et de marcheurs à travers le monde ont relevé le défi avec succès. Si vous vous sentez vous aussi prêt-e à le faire, jetez un coup d’œil aux prochains événements et à nos conseils.