Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux à Petitvoir et en province de Luxembourg

Inscriptions: avant le 23 août sur marchedeschretiens1@gmail.com ou Claude Petit 0494/93 44 22 en laissant votre adresse courriel ou n° de téléphone.

Prix pour les repas et la marche:

20 € pour la journée (8 € pour les – de 12 ans) ou 7 € (marche et sandwich de midi) ou 17 € (uniquement le barbecue du soir).

Paiement sur compte BE37 0689 3625 3828. Le paiement vaut inscription.

Plus de détails sur le site www.marchedeschretiens.be : vénération des reliques, renseignements pratiques, horaires, parcours, veillée d’adoration, lien vers le site du Carmel de Lisieux.

Les reliques passeront aussi par Beauraing, Habay, Bastogne et Arlon

Pendant une semaine, jusqu’au 4 septembre, le diocèse de Namur accueillera les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à Neufchâteau, Beauraing, Habay-la-Neuve, Petitvoir, Rochefort, Bastogne et Arlon.

Ce mardi complies et vénération des reliques de 21 à 22 h à Beauraing.Ce vendredi 26 août à Habay-la-Neuve (église Saint-Nicolas), accueil des reliques à 18 h, veillée, conférence suivie de la nuit du saint sacrement à 22 h et samedi 17, même endroit: 9h, prière du matin, journée de vénération des reliques avec animation par les différentes équipes, messe du doyenné animée par toutes les chorales à 18 h 30, spectacle de marionnettes présenté par le père Philippe, de l’abbaye de Leffe, à 20 h. Départ dimanche pour Petitvoir (voir ci-dessus) avec accueil des reliques à 9 h 15 à l’église. Les reliques seront ensuite à la Trappe de Rochefort où elles seront veillées jour et nuit par les moines. Toute personne désirant venir s’y recueillir est la bienvenue, dès lundi 29 août à 17 h 20 aux vêpres et 19h10 à complies. Messe le mardi à l’abbaye à 11 h et mercredi même heure.

Jeudi 1er septembre, arrivée des reliques à l’église Saint-Pierre de Bastogne. Messe à 9h45 et exposition du Saint-Sacrement, adoration et confessions (toute la journée en fonction des célébrations), à 16h30: projection du film sur la vie de sainte Thérèse, suivie d’un temps de partage/enseignement. Le 2 septembre à 19 h 30 accueils des reliques à l’église Saint-Martin d’Arlon: 20h30: conférence"Le pardon et la miséricorde"par l’abbé Paul Scolas, ancien vicaire général du diocèse de Tournai et à 22 h, exposition du Saint-Sacrement suivie de la grande nuit d’Adoration (inscription demandée pour assurer la continuité de présence durant la nuit); le samedi à 9 h 30: prière silencieuse devant les reliques et projection d’un diaporama de citations de sainte Thérèse, à 14h, spectacle de marionnettes, à 18h, messe pour toute l’unité pastorale Notre-Dame d’Arlon, en présence de Mgr Pierre Warin. Retour des reliques vers Lisieux dimanche 4 septembre.