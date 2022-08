Instructeur à l’Euro Space, Pierre-Emmanuel Paulis s’est rendu à Cap Canaveral avant la future mission lunaire

Ce vol, emmenant la capsule Orion non-habitée, est la première étape du futur retour de l’homme sur la lune. Un événement que Pierre-Emmanuel Paulis, instructeur à l’Euro Space Center de Transinne, suivra à la télévision (le décollage devrait avoir lieu vers 15h30, heure belge).

Mais le 15 juillet, ce véritable passionné a eu le privilège, avec deux autres membres de la Mars Society Belgium – dont il est président – de pouvoir pénétrer dans le "Saint des Saints" de la NASA dans le complexe du centre spatial de Cap Canaveral.

En effet, Pierre-Emmanuel Paulis a eu accès au VAB (Vehicle Assembly Building), l’immense bâtiment d’assemblage des engins spatiaux. La fusée SLS s’y trouvait. Un privilège auquel peu d’Européens ont eu droit. Et à quelques jours de cette nouvelle étape dans l’épopée spatiale, il ne peut cacher son enthousiasme.

«J’ai bu la fusée durant vingt minutes»

Pierre-Emmanuel Paulis, pouvoir entrer sur le site de Cap Canaveral, alors qu’une mission d’importance s’y prépare, est un véritable privilège. Comment cela a-t-il été possible?

Je me suis déjà rendu plusieurs fois au Cap Canaveral. Vu la crise du Covid, cela faisait déjà plusieurs années que je n’avais plus pu m’y rendre. J’ai donc dû revoir mes contacts. Mais l’astronaute Pam Melroy est une amie. Elle est désormais n°2 de la NASA. Tout a pu se mettre en place. Le jour de la visite, nous avions rendez-vous à 09h15 au poste de garde. Nous avons dû obtenir des tas d’autorisations. A 09h44, nous avons signé la dernière autorisation et pu accéder au VAB dans la foulée.

Et alors quelle a été votre sensation en découvrant la fusée SLS?

L’émotion nous a envahis en entrant dans le VAB. J’ai «bu la fusée» durant 20 minutes. J’avais déjà pu voir à l’époque la navette Atlantis. Mais il ne s’agissait, entre gros guillemets, que d’un engin qui tournait autour de la terre. Ici, il s’agit d’une mission qui part vers la lune. En véritable passionné des missions Apollo, je suis forcément impressionné.

Et ce n’est pas tout, toujours en rencontrant la bonne personne sur place, nous avons pu monter au sommet du pas de tir 39B pour découvrir les préparatifs pour ce lancement. Nous sommes sûrement les seuls Belges à avoir eu cette chance de pouvoir entrer dans le VAB pour y voir la fusée.

Cinquante ans après la fin du programme américain Apollo, on constate un engouement pour programme Artemis. La lune fascine donc toujours autant?

Je constate, en effet, une effervescence des médias. Toute une génération n’était pas née au moment des missions Apollo donc elle n’a pas vécu cela comme spectateur. Et puis, il s’agit de réellement s’installer sur la lune avant de viser plus loin.

Il était aussi temps que l’exploration de l’espace ne se cantonne plus uniquement à tourner autour de la terre.

Si je n’avais pas travaillé, j’aurais sauté dans le premier avion pour voir le décollage de la fusée

Le programme Artemis n’est pas uniquement un programme de la NASA mais bien un programme international puisque l’agence spatiale européenne y est associé. Ce qui est aussi un signe?

Cela ouvre, en effet, la porte à des astronautes européens et plus uniquement américains.

En ce qui vous concerne, on l’imagine, vous aimeriez pouvoir assister à un décollage d’une future mission Artemis?

Effectivement si je ne travaillais pas et si j’en avais eu l’occasion, j’aurai sauté dans le premier avion pour être au Cap Canaveral. Si tout se passe bien avec ce premier vol non habité, le prochain vol, habité cette fois, aura lieu dans 3 ans. Je verrai.