Le but est d’initier les élèves, en dehors de leur horaire normal, aux différents sports, à la culture, la lecture, etc.

Le directeur, les enseignants et la Ville (pouvoir organisateur) n’ont pas envisagé de faire cela sur un coin de table."Ce sont en effet des professionnels qui vont donner ces cours d’initiation,explique Mathieu Leclère, le directeur de l’école Paul Verlaine d’Awenne-Hatrival.Nous aurons en alternance des initiations au basket par l’académie des Castors de Braine et par le club de basket de Saint-Hubert, mais aussi au tennis et à d’autres sports dispensés par des professionnels de l’Adeps. En plus du sport, il y aura des formations artistiques et culturelles en collaboration avec la Maison de la Culture de la Haute Lesse. On prévoit aussi une période hebdomadaire de "Lire pour le plaisir"; et l’école des devoirs une fois par semaine. Le but est de donner l’envie aux enfants de faire un sport qu’ils vont peut-être découvrir par ce biais. Un après-midi par semaine, le bus communal passera les prendre à Awenne pour les conduire au centre sportif de Saint-Hubert où il y a tout: piscine, terrains de basket et de tennis, etc. Les enfants seront de retour pour la sortie de la classe à 15 h 45 à Awenne", ponctue fièrement le directeur qui est à la base de cette initiative totalement inédite en primaire et en maternelle.

Deux périodes de plus et gratuites par semaine

Cela donnera au bout du compte une formation scolaire classique à raison des 28 périodes de cours officielles, un horaire aménagé qui permet la pratique d’un ou plusieurs sports à raison de 2 périodes supplémentaires par semaine, sauf le mercredi pour ne pas interférer sur les activités des enfants le mercredi. Ces stages et ateliers sont dirigés par des professionnels spécialisés dans leur domaine (moniteurs du centre sportif et de l’Adeps et une section basket-ball en partenariat avec l’académie des Castors de Braine et le basket club Saint-Hubert). Les élèves pourront choisir aussi des activités culturelles et/ou artistiques.

"Tout cela en respectant scrupuleusement les prescrits légaux concernant la gratuité de l’enseignement fondamental de la FWB", précise encore Monsieur Leclère. Ce sera le cas pour les cours donnés à la section maternelle.

Pour les élèves du primaire, il en coûtera seulement 20 € pour l’année (tout est compris: stages, déplacements, assurances, etc.)

Le temps de midi raccourci

Quand seront données ces deux périodes et comment goupiller le tout pour ne pas perturber l’horaire habituel?

Réponse du directeur:"On a raccourci le temps de midi et au total, nous allons récupérer deux périodes pour organiser ces cours supplémentaires un après-midi par semaine. Bien sûr ce ne sera pas le mercredi, puisqu’il s’agit bien ici de cours donnés dans le cadre scolaire."

Un débriefing est prévu après deux ans de fonctionnement pour voir si ce projet est transposable dans d’autres écoles de l’entité.

«Une bonne façon de dynamiser nos écoles»

Si on veut conserver nos petites écoles, il faut faire preuve d’imagination. Le projet imaginé et mis en place à Awenne est unique. Il vise aussi, il ne faut pas s’en cacher, à amener une population scolaire extérieure au village. Awenne est excentré et est tout petit. " Ce que nous avons mis en place avec le directeur M. Leclère est incroyable, explique le bourgmestre de Saint-Hubert, Pierre Henneaux.Jel’avais rencontré voici un peu plus d’un an et il m’avait parlé de mettre en place des stages de foot en plus du cursus normal. Puis, après réflexion, on s’est orienté vers le basket puisque nous avons un bon club ici à Saint-Hubert. Petit à petit cela s’est étoffé avec la culture, etc. Pour pouvoir organiser ces cours, nous avons un peu rogné sur l’heure de midi. Cette offre originale pourrait attirer d’autres enfants extérieurs au village, même si à ce jour l’école, n’est pas en péril", précise encore le bourgmestre qui dit encore qu’un lotissement communal va enfin pouvoir démarrer à Awenne, avec à la clef, espère-t-il, l’arrivée de jeunes couples et donc d’enfants.

Des cours de wallons à l’école communale de Vesqueville!

Si on enseigne du néerlandais en immersion à Arville pour tenter, là aussi, de se différencier, cette année verra la mise en place d’une autre idée originale. Ce sera à l’école de Vesqueville. »En accord avec la troupe théâtrale locale, des cours de wallon seront donnés à l’école. Les feux sont au vert »,dit encore le bourgmestre de Saint-Hubert, Pierre Henneaux.