A Etalle, les camps scouts ont aussi un ange gardien

Grâce à l’opération Well’Camp, certaines communes ont un Monsieur ou une Madame Camp qui s’occupe exclusivement des relations entre les groupes en camps et la Commune. L’objectif est de désigner un intermédiaire entre les services de la Commune et les camps. Cette personne aide et informe les mouvements de jeunesse dans leur contact avec les autorités communales et les habitants.