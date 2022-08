Les géomètres-experts indépendants se font rares en province de Luxembourg

L’une des raisons qui explique ce désintérêt pour la profession est notamment l’absence de master en province de Luxembourg. Il faut se rendre à Mons, Bruxelles ou à Liège pour suivre une telle formation."Il n’est pas possible actuellement de développer ce master à Arlon. Il faudrait une forte demande des élèves pour lancer le processus, qui serait long", regrette Bernard Roussel.

Un métier en évolution

On est pourtant désormais loin de l’image du géomètre qui a l’œil rivé dans son appareil de mesure. Le métier évolue au niveau des missions. Elles ont trois facettes: l’aspect foncier avec la délimitation de terrains."Depuis 2003, le géomètre-expert peut traiter des données foncières, comme la vérification des limites de terrains entre deux voisins", indique M. Roussel.

Le Cadastre délègue

Un métier sollicité aussi en entreprises, comme chez Ferrero à Arlon et chez Burgo à Virton."J’ai eu l’occasion de travailler chez Burgo lorsque l’usine a installé des lignes de fabrication du papier. Et pour les Raffaello chez Ferrero. Il faut une précision au micron pour faire fonctionner la ligne de production correctement", témoigne l’Arlonais.

Quand le géomètre dispose du bagage nécessaire, il est également habilité à travailler dans l’immobilier. Pour faire des estimations de terrains, de maisons, de commerces sur la stabilité, la qualité du bâtiment. Et pas seulement sur son prix. C’est une analyse plus technique du bien concerné.

Au niveau cadastral, l’État ne compte plus que très peu de géomètres-experts salariés."Ils se comptent sur les doigts d’une main dans la province. Maintenant, les régions, puisque la matière a été régionalisée, font appel à des géomètres indépendants". Le travail foncier qui est l’un des aspects du métier de géomètre où le manque de personnel se fait le plus ressentir. Sur les 3 jeunes membres que compte l’IGPL, un seul s’est spécialisé dans cette matière."Cela peut s’expliquer par l’investissement au niveau matériel quand le jeune géomètre démarre son activité. Il faut compter près de 50000 €. Mais les débouchés sont là et le travail ne manque pas. Cet investissement peut être rapidement rentabilisé", poursuit Bernard Roussel.

Nouvelles technologies

Le métier évolue également au niveau du matériel. L’utilisation des nouvelles technologies comme le drone est désormais entrée dans les mœurs. Un appareil qui facilite le travail du géomètre pour, par exemple, prendre des cubatures dans une carrière pour voir son évolution, via des données GPS. Ce qui évite au géomètre de se déplacer dans un terrain escarpé.

Un métier aux multiples facettes qui se pratique à l’extérieur dans son aspect pratique et en intérieur dans sa partie administrative, en collaboration avec les architectes et les ingénieurs devenus incontournables dans un échange et une mise en commun des données.

www.gipl.be