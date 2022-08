Encore beaucoup trop de maisons?

Si le projet a été revu, les riverains ne comptent pas en rester là."On vient de prendre connaissance du dossier, on va se réunir pour préparer notre défense", déclare Laurence de Schaetzen, porte-parole du comité."De 71 maisons, on passe à 55. C’est encore beaucoup trop. On ne peut pas empêcher de construire dans une zone à bâtir. Mais il y a des limites. On se battra jusqu’au bout pour réduire au maximum le nombre de maisons. Pour le promoteur, seul importe le profit au détriment du quartier. Et notamment de sa quiétude avec un trafic qui serait considérablement accru, et de sa beauté paysagère"