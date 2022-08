Pour le Cercle horticole, deux lauréates se partagent les lauriers 2022: Fabienne Danloy et Charline Lambert.

Deux dames qu’on retrouve aussi en compagnie de Marie-Rose Nevraumont et Emmanuel Jacques sur la première marche du palmarès de la Ville à égalité avec plus de 90%!

Ce double classement est établi après le passage d’un jury composé de Camille Maquet (Cercle horticole de Libramont), Francis Scholtès (président de la Fédération provinciale d’horticulture et du Cercle horticole de Marbehan) et de Pascal Salmont (conférencier du Cercle horticole de Chiny-Florenville). Ces membres du jury ont établi les classements communal et du cercle horticole local.

La remise des prix se déroulera le mardi 20 septembre à 19h30 à la Maison de village, place des Trois Fers à Bertrix.

Classement 2022 du Cercle horticole

Avec plus de 90%: Fabienne Danloy et Charline Lambert (Bertrix). Avec plus de 80%: Michèle Oth (Bertrix), Daniel Voituron (Bertrix), Edith Bertrand (Bertrix), René Foulon (Bertrix), Éric Peraux (Bertrix), André Antoine (Bertrix), Roger François (Bertrix) et Dominique Fraselle (Bertrix). Sont aussi classés hors concours: Ferauche-Letocard (Bertrix), Jean-Pol Grandjean (Bertrix) et Paulette Wavreille (Jehonville). Avec plus de 70%, on retrouve Claude Dury (Bertrix) et Dulia Maia Ramos (Bertrix). Avec plus de 60%: Marie Falla (Bertrix).

Classement communal 2022

Avec plus de 90%: Marie-Rose Nevraumont (Nevraumont), Emmanuel Jacques (Sart), Fabienne Danloy (Bertrix) et Charline Lambert (Bertrix).

Avec plus de 80%: Michèle Oth (Bertrix), Pierre-Yves Coulon (Rossart), Daniel Halconruy (Auby), Daniel Voituron (Bertrix), Mickaël Frippiat (Bertrix), Jean-Claude Arnould (Assenois), Edith Bertrand (Bertrix), René Foulon (Bertrix), Hervé Tassin (Rossart), Ferauche-Letocart (Bertrix), Éric Peraux (Bertrix), Fabienne Delfrari (Bertrix), Marie-Paule Guissart (Rossart), Murielle Arnould (Auby), Christine Mousset (Bertrix), André Antoine (Bertrix), Sylvana Curpanen (Bertrix), Roger François (Bertrix), Paulette Wavreille (Jehonville) et Dominique Fraselle (Bertrix).

Avec plus de 70%: Claude Dury (Bertrix), Nathalie Jehin (Bertrix), Magali Lerouge (Orgeo), Myriam Body (Orgeo), Malorie Muller (Nevraumont), Marie Tuyau (Biourge), Odette Besseling (Bertrix), Dulia Maia Ramos (Bertrix), Vincent Maissin (Bertrix) et Thierry Debaere (Bertrix).

Avec plus de 60%: Marie Falla (Bertrix), Lara Evrard-Ruiz (Auby) et André Maissin (Bertrix).

Avec plus de 50%: Martin Roset (Auby).