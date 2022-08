Waha: un lotissement de 55 nouvelles maisons au lieu de 71. Est-ce encore trop?

Quasi 2 ans jour pour jour après une première enquête publique, le projet immobilier de Waha sis entre les rues Saint-Denis, La Prête et du Petit-Bois, est à nouveau soumis à enquête publique depuis le 17 août.

"On avait introduit une demande de permis, mais suite aux remarques des riverains, la Ville nous a invités à la retirer, pour mettre en place les adaptations demandées", note Boris Salvador, le promoteur."Après presque 2 ans de collaboration avec les services de la Région et la Ville, et 2 nouvelles présentations publiques, le projet a été revu. La nouvelle demande de permis porte sur la construction de 55 logements, 54 maisons mitoyennes et une construction 4 façades. Soit 9 logements par hectare, le schéma de développement communal va jusqu’à 12 logements par hectare. L’emprise de la voirie sur le site est aussi réduite, avec entre autres la suppression du raccord à la rue du Petit Bois. Le nouveau permis est un permis d’urbanisme de constructions groupées et non plus d’urbanisation, afin de garantir à la Ville et aux riverains une maîtrise et une harmonie globale du projet."Boris Salvador ajoute:"Avec des paysagistes, on a aussi veillé à augmenter la biodiversité du site, par la création de zones humides, la plantation de haies bocagères et d’une centaine d’arbres, et la création d’un verger collectif et d’une prairie fleurie."

Benjamin Schlit, architecte paysagiste:"Le projet est une continuité du paysage existant, il utilise les traits caractéristiques du paysage famennois pour définir une prairie habitée".

La pente? Trois ensembles de logements

Jonathan Renson, architecte:"Un enjeu était la pente du terrain. On a 3 trois ensembles de logements qui s’implantent en respectant les courbes de niveaux. Chaque construction, 2 ou 3 maisons mitoyennes réparties sur 24 volumes, s’articule avec son site propre et ses constructions voisines. Cela génère de riches décalages de volumes et façades."Boris Salvador précise encore:"Il y aura des zones de détente et d’espaces de jeux. Priorité sera donnée à la mobilité douce, avec la création de zones cyclo-piétonnes et voiries partagées. La nouvelle voirie sera séparée en 2, pour que le nouveau quartier ne devienne pas une zone de passage. Et le projet répond au manque de maisons neuves et énergétiquement performantes à Marche. On a déjà reçu des centaines de demandes de renseignement de candidats acquéreurs.

Est-ce encore trop? Oui, estime le comité de défense

Suite à l’annonce du projet en 2020, un comité de riverains avait vu le jour pour s’y opposer en partie. Il avait émis nombre de remarques, notamment sur sa densité.

Si le projet a été revu, les riverains ne comptent pas en rester là."On vient de prendre connaissance du dossier, on va se réunir pour préparer notre défense", déclare Laurence de Schaetzen, porte-parole du comité."De 71 maisons, on passe à 55. C’est encore beaucoup trop. On ne peut pas empêcher de construire dans une zone à bâtir. Mais il y a des limites. On se battra jusqu’au bout pour réduire au maximum le nombre de maisons. Pour le promoteur, seul importe le profit au détriment du quartier. Et notamment de sa quiétude avec un trafic qui serait considérablement accru, et de sa beauté paysagère"

Remarques et observations pourront être envoyées au département urbanisme de la Ville du 25 août au 29 septembre. Les documents relatifs au projet pourront y être consultés durant la même période.