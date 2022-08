Virton : l’incroyable histoire de Cacahuète, une ponette de 43 ans !

Sauvée de la boucherie

Après quelques recherches, Séverine trouve Cacahuète. L’animal, âgé de 26 ans à l’époque, aurait pu connaître une fin tragique. »C’est un marchand de Bastogne qui nous l’a vendue. Si personne ne l’avait achetée, elle serait probablement partie vers l’abattoir. On ne sait vraiment rien du passé de la ponette avant 2005. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle est née en janvier 1979″, ajoute Séverine Geoffroy. Outre la « carte d’identité » de l’animal, les vétérinaires et les dentistes ont pu confirmer son âge en observant l’usure de ses dents. Généralement, un poney peut vivre entre 30 et 40 ans. La longévité de Cacahuète n’est pas exceptionnelle, mais elle reste néanmoins plutôt rare. « J’ai déjà entendu parler, du côté de Jamoigne, d’un poney qui aurait atteint l’âge de 52 ans. Donc, il y a déjà eu bien plus vieux visiblement. On espère qu’elle vive le plus longtemps possible », clarifie Séverine Geoffroy.

Une attention soutenue

Cacahuète est à la retraite depuis 15 ans. Séverine et Aline auraient pu choisir de la laisser terminer sa vie en pâture ou carrément de l’euthanasier, mais c’était absolument hors de question. Elles rendent visite à Cacahuète au minimum trois fois par jour. « Cela demande une organisation. On vient le matin pour s’assurer qu’elle puisse avoir à manger et de quoi boire. Puis, on repasse quelques minutes à midi et on revient une dernière fois le soir pour fermer les portes », explique Aline Beckx. Malgré sa bonne santé, la ponette est très dépendante. Elle ne peut plus brouter, à cause de ses dents, et doit manger une sorte de bouillie nutritive pour pouvoir s’alimenter correctement. »On appelle cela une soupe. On doit lui préparer ça tous les jours, sinon, elle ne mange pas », complète Séverine Geoffroy. L’âge avancé exige également des soins vétérinaires réguliers et souvent très onéreux. Aline et Séverine ne regardent pas à la dépense. « Combien de fois nous a-t-on déjà dit de la laisser terminer sa vie et de ne pas dépenser trop d’argent pour des soins inutiles. Je ne suis pas d’accord. Un animal, on s’en occupe jusqu’au bout. Cet été, elle a eu un gros problème à la patte. On nous disait que c’était la fin, car elle ne savait plus poser le sabot au sol. Nous avons choisi de la soigner et aujourd’hui, elle parvient toujours à galoper! », rassure Séverine Geoffroy.

Des beaux souvenirs

Cacahuète a eu une vie très active. Elle s’est illustrée dans de nombreux concours locaux, provinciaux et régionaux. À son palmarès, elle affiche fièrement 70 victoires. « En 2009, j’ai remporté le concours de saut d’obstacles international à Liège, grâce à elle. J’entretiens vraiment un lien affectif très important avec elle. C’était vraiment mon plus beau souvenir. Elle a concouru durant trois saisons », se souvient Aline Beckx. Juste avant de nous quitter, Aline et Séverine nous raconte une dernière petite anecdote au sujet de Cacahuète. Celle-ci remonte à 2005, quelques mois après l’achat de la ponette. « Aline a commencé à la monter tout doucement. Et, au mois de novembre, on trouvait qu’elle avait pris beaucoup de poids. On a fait venir un vétérinaire qui nous a confirmé qu’elle était enceinte! C’était vraiment une grande surprise. Et du coup, évidemment, le prénom du poulain était tout trouvé. On a décidé de l’appeler “surprise”! », rit Séverine Geoffroy. La ponette peut espérer encore de belles années devant elle vu l’amour et les soins qu’elle reçoit et pourquoi pas battre le présumé record de longévité détenu par un poney Français depuis 1919. L’animal est décédé à l’âge honorable de… 54 ans!