Rivières sous surveillance et entretenues à Paliseul

"Pour remédier à ces points noirs identifiés, la Commune intervient soit comme maître d’œuvre, soit comme partenaire.Pour tout euro investi par Paliseul, les contrats rivière reçoivent 2,33 euros de la Région pour mener les différentes actions: informations et sensibilisation, protection des habitats et des espèces sensibles, non-accès du bétail au cours d’eau, nettoyage des tracés, gestion naturelle des inondations et des eaux de ruissellement, éradication des plantes invasives",concluent Nelson Desjardin et Bastien Pahaut. Pour le plan d’action, la Commune de Paliseul contribue aux deux contrats rivières pour un montant de 4000 euros. Les plans d’actions ont été votés à l’unanimité.

Deux plans d’investissement communaux doivent désormais cohabiter. La gestion des voiries dans le PIC, la mobilité active et intermodalité dans le PIMACI."Pour 2022-2024, le service technique a élaboré 8 fiches-projets pour un montant global de plus de 3700000 euros. Certains projets ne seront pas retenus puisque nous disposons de627000 euros pour le PIC et de 2118000 euros pour le PIMACI", précise Stéphane Dauvin, l’échevin des Travaux. Point voté à l’unanimité.

Petite crispation durant ce conseil, lors du point concernant l’engagement à mi-temps d’un agent pour le service financier."Depuis trois conseils, on tire la sonne d’alarme. Lors du conseil dernier, on a déjà voté l’engagement d’un mi-temps pour ce même service. Et aujourd’hui, on ajoute un mi-temps supplémentaire", commente Anne Carrozza, pour l’opposition. Le bourgmestre Philippe Léonard tempère sur ce dossier, rappelant que les difficultés de ressources humaines dans ce service doivent être résolues. Pour une optimisation de ce service, l’ensemble des conseillers donnent néanmoins leur accord.