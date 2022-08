Province : on recherche des parrains et marraines pour les mineurs réfugiés

Créé il y a cinq ans sur une initiative citoyenne, l’ASBL Live in Color est basée à Liège, mais travaille avec tous les centres d’accueil pour mineurs réfugiés non-accompagnés de Wallonie qui ont sollicité son aide. Caritas, Croix-Rouge, Fedasil… Dans notre province, c’est principalement avec les centres d’Herbeumont, Arlon et Rendeux qu’elle collabore. Aujourd’hui, dans la province, une vingtaine de jeunes sont en attente d’un parrain ou d’une marraine. Seuls 4 parrainages sont lancés actuellement."Avec les démarches, les entretiens et les séances d’information, cela prend du temps de mettre les choses en place. Nous lançons environ 5 parrainages chaque mois.Nous avons beaucoup de demande des jeunes, qui font face à une solitude terrible après avoir traversé des épreuves que nous ne pouvons même pas imaginer."

Tous gagnants pour un monde plus humain

Pour les parrains/marraines, c’est avant tout une expérience humaine pleine de sens. "Il s’agit de donner à chacun la possibilité d’exprimer sa solidarité et son humanité et devenir un "facilitateur" d’intégration et du mieux vivre ensemble. Il s’agit, non pas d’assister, mais d’accompagner son/sa filleul(e) dans son cheminement d’intégration et le sortir de l’isolement dans lequel l’exil l’a plongé. Aucun investissement financier n’est demandé, juste de l’humanité, du temps et de l’attention à accorder minimum 3 fois par mois."

Et les retours des parrains et marraines déjà engagés sont unanimes: il n’y a pas que le jeune qui en sort gagnant."C’est bénéfique des deux côtés, on apprend l’un de l’autre, on s’enrichit de nos différences et des liens que l’on a créés. Ces jeunes sont incroyables et cherchent à mieux s’intégrer. Leur donner ce coup de pouce, c’est leur offrir la chance d’une nouvelle vie. Bâtissons ensemble une société meilleure et plus inclusive! Comment rester insensible à la détresse humaine lorsqu’elle est à notre porte?"