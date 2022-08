Nathalie De Almeida : prof, comédienne et dessinatrice expose ses oeuvres durant la fête de Saint-Mard

Autodidacte

La spécialité de l’artiste, c’est le crayon! Noir ou blanc, d’ailleurs. Elle dessine, avec beaucoup de fidélité, des femmes ou des enfants. La technique employée est digne des écoles d’art et pourtant… « Je suis parfaitement autodidacte, je n’ai jamais voulu prendre de cours. J’ai toujours dessiné ce que je voulais. J’aime beaucoup les portraits, car on peut dessiner le regard des gens et jouer avec les ombres. Cela reflète beaucoup de choses. On peut tricher sur les émotions, mais le regard, lui, ne trompe jamais », ajoute-t-elle.

À découvrir durant la fête de Saint-Mard

Dans le réfectoire de l’école de l’état de Saint-Mard, Nathalie De Almeida vous proposera 17 tableaux réalisés récemment. Il faut dire qu’elle revient d’une période où elle n’avait plus dessiné depuis quelques années. « Avec le théâtre, ce n’était pas toujours simple de prendre le temps de dessiner! Mais bon, je restais malgré tout dans le domaine artistique. D’ailleurs, au théâtre, quand il fallait peindre ou dessiner quelque chose, j’essayais toujours de le faire, car c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. Idem dans mes cours, quand il faut dessiner quelque chose, je le fais avec un grand plaisir », rit l’artiste.

Normalement, Nathalie De Almeida devait exposer aux côtés du metteur en scène Antoine Juliens. Celui-ci a malheureusement dû faire le choix de ne pas participer. C’est le cercle culturel de Saint-Mard qui a proposé aux deux artistes de présenter leurs créations. « J’avais déjà exposé ici avec d’autres artistes, mais c’est toujours un plaisir de répondre à cette invitation », termine Nathalie De Almeida.

Le vernissage est prévu ce vendredi 19 août à 18 heures. Sachez que l’exposition est accessible du samedi 20 au mardi 23 août de 14 heures à 18 heures. Une dernière date d’ouverture est prévue pour le mercredi 24 août, mais uniquement de 14 heures à 17 heures, cette fois.