Le parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (HSFA), dirigé depuis sa création par Donatien Liesse, qui couvre les communes de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre fait partie des GAL de Wallonie et ce, depuis presque 20 ans puisqu’il a été sélectionné à chaque période de programmation depuis Leader + entre 2000 et 2006.

Le directeur Liesse précise:"De très nombreux projets ont été réalisés dans les domaines de l’agriculture (soutien aux producteurs locaux, fermes d’insertion sociale, filière épeautre d’Ardenne), du tourisme (mise en place d’une signalétique uniformisée parc naturel, organisation de formations de guides de terroir, création d’un portail de promotion touristique), de la culture (Charivari du parc naturel, partenariat avec Piconrue, Centre de Mon Monde) et de l’environnement (création de vergers, de jardins partagés, production de sapin de Noël sans pesticides)."

Il faut sans doute rappeler que les groupes d’action locale sont financés par la Wallonie et l’Europe au titre du programme Leader, acronyme de liaison entre actions de développement de l’économie rurale. Et le directeur d’ajouter:"Alors qu’il représente moins de 1% du budget de la politique agricole commune (PAC), ce programme à faible coût a eu un grand impact sur notre ruralité européenne et wallonne. Un programme qui a fêté ses 30 ans: c’est cet anniversaire que les GAL et le Réseau wallon de développement rural ont décidé de célébrer le 2 septembre prochain à la Foire de Battice."

Rappelons que le moment sera important pour les GAL wallons: " Nous sommes en effet à l’aube d’un appel à candidatures qui sera lancé très prochainement par la ministre de la Ruralité Céline Tellier, afin de financer les futurs groupes d’action locale, qui seront sélectionnés à l’occasion du passage à la nouvelle PAC 2023-2027."