Luxembourg: "La Schuberfouer doit rester un rendez-vous pour toutes les familles"

Les annulations se sont enchaînées ces deux dernières années avec la pandémie, les restrictions sanitaires… Comment les forains ont-ils vécu cette période?

Pour nous, c’était surtout l’année 2020 qui a été compliquée. Au début, c’était "juste" le marché de l’octave qui a été annulé. Mais ensuite, c’était au tour de la Schueberfouer d’être complètement annulée et là, ça nous a fait particulièrement mal. La foire reste une tradition très importante pour nous, c’était vraiment dommage. La foire n’a été annulée que deux fois dans toute son histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale et là, pour le Covid.

Mais nous avons eu de la chance tout de même: la Ville de Luxembourg nous a très bien aidés, en créant spécialement des petites kermesses pour nous permettre de gagner de l’argent.

Les forains tirent la moitié de leurs revenus de la Schueberfouer. Les pertes financières ont été considérables?

C’était très compliqué oui, je ne vais pas le nier. La foire nous a beaucoup manqué, même si nous avions moins de frais parce qu’absents. Je l’ai toujours dit, la Schueb’ est un rendez-vous dont nous avons vraiment besoin pour survivre. Nous avons, certes, eu des aides de l’État, mais cela n’a pas suffi. Les vraies fêtes nous ont manqué.

Comment les familles se sont-elles adaptées durant la crise?

Certains se sont mobilisés partout où ils le pouvaient: dans des petites kermesses, devant des grands magasins, même aux stations-service. Ils ont tout essayé pour survivre. Mais sur la cinquantaine de familles de forains luxembourgeoises, aucune n’a lâché. Elles sont toutes là, malgré la crise. Elles ont tenu bon et sont encore plus motivées qu’avant.

D’autres professions aussi ont eu des difficultés. Les restaurants en ont bien bavé aussi. Ça faisait trois ans qu’ils étaient absents et ils sont revenus en nombre.

Est-ce que vous avez eu peur pour l’avenir de votre profession?

Nous étions dans le flou total, sans savoir quand allaient reprendre nos activités. C’est surtout cet aspect qui était très frustrant. La crise a changé une chose pour notre métier: nous devons calculer maintenant.

Quand j’entends parler de restrictions pour cet automne, que ça revient puis repart. Cela fait peur, beaucoup plus qu’avant. Nous sommes fiers d’être des forains, mais nous restons aussi des commerçants. Nous gérons une entreprise.

Comment envisagez-vous cette foire 2022?

Je pense que le public sera au rendez-vous aussi. Nous avons remarqué un certain engouement depuis plusieurs mois, en sillonnant les "petites" fêtes et je suis certain qu’il y aura du monde ici aussi. Ça va être une belle foire, je vous le certifie.

Maintenant, tout dépendra du temps aussi. C’est très important pour nous qu’on ait le soleil. Si le temps est mauvais, ce n’est pas bon. Quand il fait trop chaud, cela ne nous aide pas non plus.

Vous attendez-vous à un «raz-de-marée» post-crise sanitaire?

Nous avons déjà fait quelques foires depuis l’an dernier et je dois dire que ça a très bien fonctionné, même avec les restrictions. Cette année, nous avons amorcé un retour à la normale et, partout, nous avons très bien travaillé. Les gens sont venus, ils ont apprécié, c’était vraiment formidable. Ils veulent s’amuser et je pense que ça va continuer sur cette voie.

On parle d’une hausse des tarifs, notamment dans la restauration, pour faire face à l’inflation. Ce sera également le cas du côté des attractions?

Normalement non. Nous avons abordé ce sujet avec tous les forains et j’essaie vraiment de faire en sorte que les prix n’augmentent pas. Nous avons déjà commencé la saison avec les mêmes prix qu’avant, sur d’autres événements.

La seule chose qui me fait un peu peur, c’est effectivement la restauration. Il y aura forcément des hausses, et c’est tout à fait normal parce qu’ils doivent aussi s’adapter aux prix du marché.

Cette question du tarif revient tous les ans pour la Schueberfouer, avec ou sans Covid. Mais je pense que nous avons des prix raisonnables: 3 € un tour d’auto-tamponneuse dans laquelle vous pouvez mettre deux enfants. Si vous comparez ça à l’entretien ou au prix du gazole. Avant, pour se rendre à des fêtes aux quatre coins du pays, nous mettions 500 € d’essence. Maintenant, c’est le double.

Mais la foire doit rester un rendez-vous pour toutes les familles. C’est une vraie fierté pour nous.

Les horaires de la Schueberfouer ont été modifiés. La foire sera désormais ouverte de midi à 1h, contre 2h auparavant. Pour quelles raisons?

C’est long jusqu’à 2h du matin, à la fois pour le personnel et pour les habitants du quartier. De midi à 1h du matin, cela suffit amplement pour s’amuser!

Quelles sont les nouvelles attractions cette année?

Nous avons huit nouvelles attractions cette année, dont le Daemonium qui est le plus grand train fantôme transportable au monde.

Les jeunes et les familles viennent principalement pour les nouveautés, c’est normal. Rappelons quand même qu’il s’agit de la plus grande foire de la Grande région, nous devons donc répondre aux attentes des visiteurs. Vous ne trouverez ça ni à Metz ou Thionville, c’est énorme.

Mais nous avons de tout: certains ne viennent que pour manger quelque chose, d’autres se promener ou pour s’amuser. Des jeunes, des moins jeunes. C’est ce "tout" qui fait la Schueberfouer.