Comme chaque année, une soirée "portes ouvertes" se déroulera le vendredi 2 septembre à 19h30 au complexe sportif de Aye. L’accès à cette soirée "Portes Ouvertes" est, comme chaque année, libre et gratuit pour tous.

Cette soirée permettra d’intégrer de nouveaux danseurs aux différentes danses pratiquées. Le comité et les danseurs comptent sur la présence d’un nombreux public de danseurs, amis et connaissances, la meilleure publicité étant le bouche-à-oreille.

Pour cette année 2022-2023, voici le programme au niveau des cours et entraînements.

Les cours de danses en ligne des lundis se donneront de 19h30 à 20h30. Ils seront suivis par des entraînements de danses en couples de 20h45 à 21h45.

Concernant l’organisation des cours des vendredis, le comité a décidé de garder cette année trois niveaux (débutant à 19h30 – Intermédiaire 1 à 20h30 et Intermédiaire 2 à 21h30).

Le comité profite aussi de l’occasion pour annoncer la reprise des cours de danses en ligne le lundi 5 septembre à 19h30 et le vendredi 9 septembre à 19h30 pour les cours de danses standards et latines.

Les cotisations annuelles sont identiques à l’année passée: membres sans cours: 55 € (MSC + nom et prénom); danses en ligne: 90 € (LGN + nom et prénom), danses standards et latines: 110 € (DEB, Int1, Int2 + nom et prénom), danses standards, latines + danses en ligne: 140 € (DEB/LGN, Int1/LGN, Int2/LGN + nom et prénom)

Cette somme peut être versée, dès à présent et obligatoirement sur le compte bancaire BE07 0682 0823 3866 en n’oubliant pas votre communication (voir ci-dessus).

Ce règlement devra être effectué au plus tard le vendredi 23 septembre 2022. Certaines mutualités remboursent une partie de la cotisation. Document à demander à votre mutuelle et à faire compléter par le secrétaire du club de danse.

Seul un paiement confirmera votre inscription, il vous donnera accès aux cours.

Pour des raisons administratives, le comité vous demande de vous inscrire obligatoirement en couple (pour les danses en couples). Il est possible dès à présent de suivre un cours supérieur ou inférieur à celui de son inscription.

En ce qui concerne plus spécifiquement les activités qui seront développées lors de cette saison 2022-2023, le comité se réserve le droit d’organiser des activités internes.

lechatbottemarche@hotmail.com ; marieangechristian@gmail.com ;

0472 490803 – 0474 795348.