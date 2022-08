Virton : les bretelles d'accès à la N87 en travaux dès le 25 août

Travaux de réfection. Le chantier de réhabilitation du revêtement des bretelles d’accès de la N87 et d’un tronçon de la N886 débutera le 25 août à Virton. Ces travaux modifieront les conditions de circulation habituelles. Concrètement, ce chantier va consister à remplacer le revêtement sur les 4 bretelles d’accès de la N87 au niveau de l’échangeur « Virton-Centre/Houdrigny » ainsi que sur la N886, rue de Rosière, depuis le carrefour avec l’avenue de la Victoire jusqu’à l’échangeur de la N87. L’échangeur et ce tronçon de la N886 seront fermés à la circulation à partir du 25 août jusqu’au 9 septembre, sous réserve des conditions météorologiques et des éventuels aléas de chantier. Les déviations seront organisées via la N88. Ce chantier représente un budget total d’environ 480 000 € TVAC financé par le SPW Mobilité et Infrastructures.