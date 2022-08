Une dalle en béton longue de 520 mètres poussée sur la voie à Hondelange

Une nouvelle technique mise au point par Infrabel, utilisée pour la quatrième fois en Wallonie après Floreffe, Straimont et Signeulx. Le principe est assez simple, sur papier du moins. Il s’agit de construire une dalle à côté de la ligne de chemin de fer existante afin de ne pas couper la circulation du trafic quand il n’y a qu’une seule voie comme à Hondelange. Sur le terrain, c’est un peu plus complexe."Il faut construire la dalle en béton qui est ici légèrement inclinée, attendre qu’elle sèche, ce qui demande un certain délai sur une telle longueur, même par beau temps. Il faut ensuite placer les traverses, les rails, le ballast. Tout cela prend plusieurs semaines", précise Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. La dalle a été réalisée par la société Socogetra basée à Awenne, et poussée par une entreprise hollandaise. Infrabel étant le maître d’œuvre.

6 jours de fermeture

La circulation des trains a été interrompue samedi matin afin de démonter l’ancienne ligne. Mardi matin, la nouvelle dalle a été poussée durant 5 heures."Ce n’est pas très spectaculaire mais la technique de poussage est impressionnante. La translation doit être fluide et précise. Il ne faut pas briser la dalle ou l’abîmer", insiste Frédéric Sacré. À 12h30 mardi, la dalle était en place. Reste à ressouder les rails et à rééquilibrer la ligne avec le ballast.

À Hondelange, les rails et les traverses de l’ancienne voie ont été réutilisés sur la dalle.

Terrain boueux

Les travaux ont été réalisés à Hondelange afin de stabiliser le sol boueux et garder la voie plane."C’est une zone dans laquelle se trouvent des sources. Ce qui donne un sol meuble. La dalle permettra de stabiliser le sol en apportant une couche hermétique", explique le porte-parole d’Infrabel. La réouverture de la voie est prévue à 16h ce vendredi.