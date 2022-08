Un produit isolant innovant local avec de la paille de colza: voici le colz'iso

Ils ont présenté leur projet Colz’Iso (voir nos éditions de juin dernier). Il s’agit d’un isolant innovant fait de paille de colza. Le concours national de Louvain qu’ils ont remporté leur a ouvert les portes de la finale européenne à Tallin où ils n’ont pas terminé sur le podium.

Bienvenue dans le VentureLab, l’incubateur liégeois!

" Ce concours était un événement important avec un certain standing"raconte Marvin Minsier. Après les répétitions, les cinq étudiants ont présenté, en anglais, leur projet devant les différents membres du jury."Nous ne sommes pas sur le podium mais nous sommes fiers d’avoir représenté la Belgiquepoursuit l’habitant d’Assenois.Les membres du jury attendaient sans doute un produit mieux fini, offrant de meilleures garanties mais ce n’était pas possible pour nous de répondre à ces exigences".Mais qu’à cela ne tienne puisqu’une bonne nouvelle est arrivée à leur retour en Belgique. Les cinq étudiants et leur projet Colz’Iso feront prochainement leur entrée au VentureLab, l’incubateur liégeois d’étudiants entrepreneurs."Grâce à leur accompagnement, nous allons pouvoir structurer et pointer les points de vigilance avant de développer la suite de notre projet"poursuit Marvin Minsier.

De précieux conseils dans les poches

"Ensemble 24 h sur 24, on a pu voir qu’on était bien soudé, autant dans le travail qu’en amitié. Ce concours nous a également permis de progresser en anglais, une langue qui nous était peu familière. Enfin, il nous a surtout permis d’entendre les précieux conseils de spécialistes étrangers sur notre projet. Ce regard extérieur sur le produit nous aidera à l’améliorer dans les prochains mois",termine Marvin Minsier.

La page Facebook "Colz’Iso" permet de suivre leur aventure.