Rififi autour de la carrière de Châtillon

José Soblet, a développé un argumentaire visant à " attendre avant de lancer l’appel d’offres pour des exploitants potentiels".

Il explique: " Le prix du sable, matière première non renouvelable, sa rareté et son prix irontcrescendo pendant de longues années. La Commune, avec des millions qui dorment sur des comptes d’épargne, a bouclé facilement son budget 2022, sans recette de sable. Notre réserve de sable est certainement notre meilleur placement financier".

À ce raisonnement, il ajoutait encore quelques réflexions à propos du cahier des charges, en ergotant sur le prix réclamé par m3 extraits (2 € au lieu du minimum fixé à 1,50 € le m3), sur la cession des droits de l’exploitant et encore sur les modalités de paiement des redevances. Plus que l’index des prix à la consommation, il voudrait faire indiquer celui de l’Abex, l’index lié à la construction. Des remarques apparaissent au sujet de la sécurisation pérenne de la carrière et du cautionnement.

Depuis l’acception de la modification en 2013 à l’unanimité, le dossier est revenu régulièrement sur la table du conseil avec divers questionnements, notamment à propos de son état d’avancement. Il a été défendu à Namur, fait plusieurs allers-retours avec les conseillers d’Idélux Projets publics. Il a été présenté en juillet. Le tout sans opposition virulente.

" Je n’aurais jamais cru cela, il faut le faire! On a des projets pour des millions d’euros, il va falloir les payer. En outre, ce n’est pas parce qu’on vote le cahier des charges qu’on va attribuer.On a fait un calcul pour les quinze prochaines années et après il y a encore des possibilités d’extension de l’autre côté de la route",explique le bourgmestre .Las, il ajoute encore: " Finalement, on n’aurait jamais dû entamer cette procédure de modification de plan de secteurs".

On rappellera encore que la première concession d’extraction accordée à la famille Lannoy par l’ancienne commune de Châtillon date de 1969. Elle avait été accordée pour une durée de 30 ans sur 15 ha pour 6500000 m3.

Début 2001, une deuxième zone d’extraction d’une superficie de 14 ha pour environ 4500000 m3 a été mise en œuvre. Elle est arrivée à épuisement. À noter aussi qu’en moyenne, les recettes de vente de sable ont représenté environ 6% des recettes totales sur les dix dernières années.

Le Groupe Ecout@ s’est prononcé contre ce projet de troisième extension de la carrière.