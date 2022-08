Marc Poncin, «Zoup» national et figure de Chassepierre et de son festival

«L’ancien» du festival, et plus encore

Toujours président du Festival international des arts de la rue qui fait la renommée du village depuis 1986, il était déjà dans l’organisation du festival depuis la seconde édition, en 1975. Également conseiller communal à Florenville depuis 30 ans, on se rend compte, en creusant un peu, qu’il est encore à l’initiative de beaucoup d’autres choses."J’ai toujours fait partie de la vie du village, se rappelle-t-il en souriant. J’ai lancé le club des jeunes de Chassepierre à l’époque, j’ai été au cœur du syndicat d’initiative, que j’ai repris il y a 3 ans. Je m’occupe aussi de la salle du village. Et j’ai monté mon petit marché fermier le dimanche matin.Je l’ai lancé en 2010, et ça me plaît beaucoup et ça a son petit succès."

«Le Zoup» est partout

En plus de son implication dans la vie associative, celui que tout le monde surnomme "le Zoup" est aussi le "gardien" du patrimoine et de beauté du village."Je travaille au village, j’aménage le village… Tout ce qu’il se passe ici, ou presque, passe par mes mains, de la plantation des fleurs aux rénovations en passant par les événements. J’aime rendre service et on me le rend bien, je peux compter sur chaque villageois. Nous avons une très forte communauté."

À son actif, les fleurs qui habillent Chassepierre de mille couleurs, par exemple."J’ai piqué 260 plantes au gré des rues et je passe chaque jour deux heures à les arroser et à les entretenir. Chassepierre est un village à part pour sa beauté et son patrimoine, il faut en prendre grand soin. C’est quelque chose que nous faisons ensemble depuis des années, tous ensemble."Depuis des années, il porte également l’entretien et le nettoyage du village, défend farouchement ses pierres de toute bétonnisation.

Car le patrimoine du village, c’est son bébé. Et encore une fois, il est à la source des choses: au cœur du projet de rénovation du lavoir du village qui était condamné à devenir un garage, il est aussi l’auteur du projet de la passerelle de Breux qui surplombe la Semois depuis 2003, construite sur les ruines de l’ancien pont du tramway bombardé durant la Seconde Guerre mondiale."Je me suis battu pendant 28 ans pour faire aboutir ce projet. Ça n’a pas été rien."

Chassepierre, une communauté à part

Si "le Zoup" semble être le gardien qui veille et défend farouchement son village, il persiste et signe: tout est une question de communauté, et chaque habitant apporte sa pierre au bel édifice. Il connaît d’ailleurs chaque visage, ici, et impossible pour lui de passer incognito."Ici, tout le monde se connaît; j’ai d’ailleurs vu grandir la plupart des habitants. C’est impossible d’habiter ici et de ne pas faire partie de la vie en communauté; ça ne peut pas fonctionner. Tout le monde se rend service, défend le village et son authenticité, sa singularité et ses richesses".

Marc Poncin, c’est un peu la figure d’un peuple d’irréductibles Chassepierrois qui résistera encore et toujours à l’envahisseur. Une incroyable hospitalité en plus. C’est ça, la magie de Chassepierre.

Le Festival de Chassepierre et lui, 48 ans d’amour

Impliqué dans le festival depuis sa seconde édition en 1974, Marc Poncin a vu le festival grandir durant un demi-siècle.

Présent dans l’organisation depuis la seconde édition en 1975, président depuis l986, son rôle a bien changé. "Ça n’a plus rien à voir! Au début, je montais les gradins, les installations pour les artistes. Aujourd’hui, je donne encore un coup de main, je m’occupe de tout ce qui concerne l’eau et les raccordements, mais je dois aussi assurer un rôle plus général au niveau de l’organisation en elle-même. C’est surtout du travail en amont! Un rôle de président, en somme (rires)."

Ils ont grandi côte à côte

"Je me souviens encore du début, il n’y avait que quelques artistes et artisans rassemblés dans une portion d’une des rues du village, avec un public principalement local, se rappelle-t-il en souriant.Au fur et à mesure, de plus en plus d’artistes sont arrivés et on est monté progressivement: d’abord deux rues, puis cinq, puis dix… On est remonté dans le village avec le temps, puis ça n’a plus suffi." Pour les 30 ans du Festival, en 2003, les artistes et le public envahiront les pâtures, faute de place dans le village plein à craquer. "Le nombre de visiteurs n’a cessé de croître, de même que celui des artistes. Le tout progressivement; on a toujours voulu bien faire les choses. Aujourd’hui, il y a une cinquantaine de groupes et de compagnies, 250 artistes, le tout mis en musique par plus de 350 bénévoles. Et puis les spectacles n’ont plus rien à voir avec ce que l’on faisait à l’époque! J’ai également vu le festival devenir une institution culturelle, connue et reconnue à l’international."

Quelle est la suite de l’histoire?

Le festival est aujourd’hui un rendez-vous incontournable, avec 25000 visiteurs par an en moyenne. Pourrait-il encore grandir?"Je ne pense pas, nous avons atteint la taille maximum pour qu’il reste convivial. Nous n’avons jamais voulu grandir à tout prix, ni aller trop vite, même quand d’autres événements d’ampleur sont arrivés dans la région. Ce festival est depuis toujours porté avec soin par des passionnés qui s’investissent énormément. Et il est ce qu’il est grâce à eux."

En 2024, le Festival international des arts de la rue célébrera ses 50 ans. Un demi-siècle que la magie opère au cœur de ce petit joyau gaumais d’une centaine d’habitants, et qui promet de belles surprises."Des idées évidemment, nous en avons plein, sourit-il, énigmatique. C’est un événement important."