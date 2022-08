"Par mon métier de soignant de première ligne et la fonction d’observateur de terrain, qui est la base de notre travail, j’ai pu relever des problèmes de santé inattendus après injection", nous déclare ce médecin."En relayant ces faits extraordinaires à l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en Belgique), sans que je puisse prouver une causalité certaine entre vaccin et symptômes, je soumets mes cas cliniques et les experts peuvent alors travailler sur ces réalités."

Des cas troublants

Voici quelques cas troublants et rapportés par ce médecin:

– Un homme âgé de 92 ans est devenu ictérique ("jaune" avec perturbation du foie) sept jours après sa 3einjection. Les multiples examens réalisés à l’hôpital n’ont pas permis de mettre en lumière l’étiologie/la cause.

– Une dame de 52 ans a ressenti une évidente majoration de ses troubles de l’équilibre deux jours après sa 3einjection. " Dans le même registre, une dame d’une quarantaine d’années m’a rapporté, au poste médical de garde, avoir eu un accident de voiture peu de temps après une injection, prise d’un violent vertige."

– Un homme de 84 ans a déclaré une infection pulmonaire après sa 3edose et est mort 16 jours après la 3edose.

–"Un homme âge de 62 ans a déclaré une thrombose veineuse profonde trois mois après sa 3einjection et récidive un mois après la guérison de celle-ci. Ce patient n’étant pas sujet aux phlébites, n’ayant pas de cause évidente à cette thrombose, j’ai déclaré l’événement à l’AFMPS."

–"Une jeune fille de 14 ans a présenté des saignements menstruels conséquents (métrorragie) trois mois après sa 2edose. Elle s’est présentée deux fois aux urgences de notre région pour mise au point et traitement. D’autres jeunes femmes m’ont rapporté des perturbations au niveau de leurs menstruations. Une dame de 50 ans m’a dit avoir été subitement ménopausée après sa 3einjection (après avoir été alitée quelques jours avec fièvre)…

En conclusion, je puis dire que, malheureusement, les vaccins contre le Covid présentent des effets secondaires.

Indéniablement, ces vaccins ont un effet protecteur pour les formes graves, mais les effets indésirables doivent également être discutés, analysés et traités avec attention."