Le vaccin, vital pour la femme enceinte

"Oui, on a pu constater ci et là des cycles menstruels quelque peu perturbés suite à l’absorption du vaccin contre le Covid, mais cela ne dure que quelques mois et tout est rentré dans l’ordre. En revanche, vous pouvez écrire pour vos lectrices,insiste Alain Claudot,que ne pas se faire vacciner augmente considérablement les grossesses à risque. Nous l’avons constaté plusieurs fois. Les futures mamans qui ont attrapé le Covid et n’avaient pas reçu le vaccin se sont retrouvées en unité de soins intensifs et aussi en réanimation bien plus que celles qui avaient été vaccinées." D. Z.