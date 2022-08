Le retour de Sharko, version rock à Arlon

David Bartholomé, alias Sharko, demeure quelque part un mystère. Et c’est tant mieux. Mystère, car le musicien vogue, depuis plus de 20 ans déjà, dans un univers musical singulier, sinueux et décalé, voire insaisissable. Le trio de Sharko n’a jamais avancé sur une ligne droite. Il se nourrit de détours et de retours. Riffs tranchants, moments bucoliques, pop éclatée, mise en scène surréaliste, voix rocailleuse, métamorphose sont une partie des images et des figures de musique qui peuvent qualifier le trio. David Bartholomé, est-ce utile de le répéter, est né à Arlon et a passé une partie de sa scolarité à l’Athénée d’Izel (Institut, à l’époque). Mercredi soir, il était attendu aux ArlonFolies comme l’enfant du pays, le chouchou de Fred Lamand et de son équipe de l’Entrepôt (organisatrice de l’événement). Retour au "fief d’origine" et, pour l’heure, retour aux sources et à son univers rock originel. Pour le plus grand plaisir des puristes dans le public mercredi soir, à Arlon. David Bartholomé, dans ses précédents albums, nous avait habitués à ses chemins de traverse, en passant notamment de l’acoustique avec leHometour Acoustic Woaw(2017) et l’électro-pop avec l’excellent aciduléGlucose(2019) et le remarquableUppercut. Lors de son dernier passage dans la région, à Jamoigne, quatre ans plus tôt, il s’y baladait en solo. Un "seul en scène" très introspectif.