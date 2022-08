Le Donkey Rock Festival a soufflé ses 15 bougies à Sélange

Ça y est! Le Donkey Rock festival a enfin pu souffler ses 15 bougies. Un anniversaire reporté deux années de suite à cause de la pandémie. Et qui a bien failli ne jamais être fêté."On a pensé jeter l’éponge lors de la seconde année de report. On vit essentiellement grâce à des subsides privés. On se voyait mal solliciter des gens qui ont eu la tête sous l’eau pendant le Covid, reconnaît Christophe Di Iorio, l’organisateur du festival.Mais la majorité a suivi. Contrairement aux subsides publics très compliqués à obtenir. Nous sommes aidés par la Commune. Nous attendons toujours réponse de la Province qui nous a soutenus précédemment. Par contre nous ne recevons ni subsides wallons ou de la fédération Wallonie-Bruxelles ni au niveau sportif ni culturel car les deux ne sont pas compatibles. Bref, c’est compliqué. parce que notre budget est conséquent. Par contre, nous avons reçu des aides fédérales, régionales, provinciales lors du Covid parce que nous ne pouvions pas organiser notre festival. "