Insécurité à Virton : François Culot demande au Parquet plus de fermeté

François Culot, estimez-vous que ce sentiment d’insécurité est justifié ?

Oui, malheureusement. Je suis soufflé ! Furibard ! Depuis plusieurs mois, on constate des attroupements dans le centre-ville, principalement devant les magasins de nuit. Des dealers osent même faire du trafic dans les jardins de l’hôtel de ville, sous mon nez ! À des mineurs en plus ! Et c’est tout le temps avec les mêmes personnes que nous avons des problèmes. Des gens très connus au niveau judiciaire ! Je suis vraiment fatigué de cette situation. Je pense, aussi, qu’après la période covid, on observe un phénomène d’excitation générale.

Que faites-vous, concrètement, en tant que garant de la sécurité communale, pour stopper ces agissements ?

Je téléphone systématiquement aux policiers. Les gens m’appellent aussi pour me le dire, ils n’osent pas téléphoner eux-mêmes ! La police fait très bien son travail, j’ai confiance en ma police. Elle intervient et arrête les auteurs. C’est après que cela pose problème !

Où cela pose-t-il problème ?

Je me pose des questions au niveau du Parquet, vraiment. Comment peut-on expliquer que des personnes qui sont connues de la justice, qui ont déjà été sous bracelet électronique, se retrouvent relâchées dans la nature comme si de rien n’était ? Et bien sûr, ils recommencent !

Vous en voulez donc au Parquet ?

J’estime que la balle n’est plus dans mon camp. Nous faisons notre travail, nous signalons et arrêtons les fauteurs de troubles. Que chacun prenne ses responsabilités ! Moi, j’ai pris les miennes. J’ai même envoyé une note, pas plus tard qu’il y a trois semaines à la zone de police, pour leur demander d’appliquer strictement le règlement de police au sujet de l’ivresse sur la voie publique. Mais que dois-je faire de plus ? Rédiger une ordonnance de police qui va interdire les rassemblements de plus de trois personnes dans la rue ? Je ne souhaite pas en arriver là.

Que comptez vous faire maintenant ?

J’ai envoyé un courrier à la zone de police de Gaume qui, je l’espère, sera transféré au Parquet du Luxembourg. Cette situation n’est plus tenable. J’ai une réunion ce lundi avec le conseil de police et, croyez-moi, je ne vais pas laisser passer cela. Je me battrai personnellement pour multiplier l’installation de ces caméras, s’il le faut ! J’invite les gens à téléphoner au 101 lorsqu’ils constatent des faits de ce genre. Comme je l’ai dit, tout le monde me téléphone pour me le dire, mais personne n’ose appeler la police. C’est une perte de temps considérable pour que les équipes puissent intervenir rapidement. Mais en tout cas, j’attends vraiment des explications de la part du Parquet.

Anne Sophie Guilmot, magistrate de presse au parquet du Luxembourg :