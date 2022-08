Ainsi cette sage-femme habitant le sud de la province et travaillant comme indépendante depuis des années au Grand-Duché. Nous l’avons contactée car elle affirme être frappée par le nombre de bébés grands prématurés qu’elle a rencontrés au cours des dernières semaines (29-30-31 semaines).

Autre phénomène surprenant: un nombre significatif d’hémorragies post-partum et de problèmes placentaires. Cette infirmière accoucheuse se pose d’autant plus de questions qu’au Grand-Duché, la plupart des mamans ou futures mamans étaient toutes vaccinées contre le Covid et notamment avec le troisième vaccin ! Autre phénomène dont elle a parlé avec des équipes pluridisciplinaires à Luxembourg : des dames qui présentent des cycles menstruels perturbés après le vaccin ou qui n’ont plus leurs règles. Ainsi que des dames ménopausées qui allaient très bien et sont sujettes à nouveau des pertes de sang.

Le but de nos articles aujourd’hui est, scientifiquement et raisonnablement, d’apporter le maximum d’éclairage suite à ces questionnements.

« Non, il n’y a pas d’accouchements prématurés suite au vaccin »

Gynécologue à l’hôpital universitaire Erasme (ULB), le Dr Vercoutere a étudié des milliers de cas de femmes enceintes.

Il était intéressant d’interroger une autorité médicale de référence. Nous avons fait appel au Dr An Vercoutere, gynécologue-obstétricienne à l’hôpital Erasme (Bruxelles) et spécialiste des grossesses à risque.

Reprenons tout dans l’ordre.

Augmentation des bébés nés prématurément?

« À ce jour, la littérature est très rassurante concernant la prématurité et la vaccination contre le Covid, avance le Dr Vercoutere.Des grandes études, en comparant des femmes enceintes qui ont eu la vaccination contre le Covid comparé à celles qui n’en ont pas reçu, ne démontrent pas de différences en termes de prématurité. Mais il existe une association bien connue entre la prématurité et des périodes de haute température. Dès 25 °C, on voit la prématurité en hausse, surtout chez les groupes socio-économiquement plus à risque d’être déshydratés. »

Hémorragie du post-partum et problèmes placentaires?

" La vaccination contre le Covid n’augmente pas le risque d’avoir une hémorragie du post-partum, ni d’avoir des problèmes placentaires ou des fausses couches », assure la gynécologue de l’hôpital Erasme.

« À l’heure actuelle, la plupart des études, incluant parfois plus de 100000 femmes vaccinées pendant la grossesse, ne démontrent pas d’effet négatif à ce niveau, mais bien au contraire. La méta-analyse de Khalil démontre une réduction des cas de bébés morts in utero si la maman a obtenu une vaccination pendant la grossesse. De plus en plus, on découvre qu’il y a une association entre des bébés morts in utero et une infection Covid pendant la grossesse, parfois même chez les mamans avec très peu de symptômes. On ne comprend pas encore tout à fait pourquoi une femme développe et l’autre pas, mais il y a une destruction massive du placenta q ui fait parfois suite à une infection Covid. Par contre,les femmes vaccinées semblent ne pas avoir d’augmentation de bébés morts in utero. »

Impact du cycle menstruel?

Le Dr An Vercoutere poursuit: " Oui, plusieurs patientes nous ont signalé des différences de leur cycle menstruel, pointé aussi par nos collègues généralistes. Les grands registres anglais et américains démontrent aussi une augmentation de ce signalement, par contre sans comparaison.

Une récente étude démontre ceci:

– 2403 vaccinées comparées à des non vaccinées: après une dose, pas d’effet sur le cycle. Après deux doses de vaccin, une différence de moins d’une journée en moyenne (0,45 jrs). Par contre, dans le sous-groupe de 358 femmes qui reçoivent les deux doses dans le même cycle, on constate une différence de 2,3 jours; 10% de ces dames ont même une différence de 8jours. Mais tout est réversible et de nouveau normal après deux cycles. Mais on peut observer ce phénomène également après une infection, un stress, un grand changement de vie au quotidien.

Je dirai pour finir que de multiples analyses pratiquées sur des milliers de femmes enceintes ont démontré qu’une femme non vaccinée a plus de risques d’arriver aux soins intensifs comparé à celle qui est vaccinée.

Depuis le départ du variant Delta, on constate moins de femmes enceintes aux soins intensifs. Le variant Delta a été particulièrement plus sévère pour les femmes enceintes, surtout celles non vaccinées. »

Pas d’impact sur la fertilité

À l’hôpital de Libramont, la gynécologue Charlotte Cheruy, responsable de l’unité de PMA pour la province (Procréation médicale assistée), s’en tient à des données scientifiques et renvoie à une publication récente (juin 2022) de l’ASRM (American society of reproductive medecine).

On y exclut tout risque de danger du vaccin anti-Covid pour la personne enceinte.

Cette étude américaine conclut que " la vaccination contre le Covid 19 est sans danger pour les personnes qui cherchent à devenir enceintes ou qui le sont déjà. Les auteurs de l’étude n’ont constaté aucun effet de la vaccination contre le Covid-19 sur la fécondité dans une population de personnes sans infertilité connue qui tentaient de concevoir.

Compte tenu de l’absence de plausibilité biologique d’un effet négatif de la vaccination sur la fécondité, ces résultats ne sont pas surprenants. L’innocuité et l’efficacité de la vaccination contre l’infection justifient son utilisation par l’ensemble de la population. Compte tenu de la morbidité et de la mortalité accrues associées à l’infection par le Covid-19 pendant la grossesse, la vaccination est particulièrement importante pour les personnes qui envisagent une grossesse ou qui sont déjà enceintes », rapporte encore cette étude américaine.

Le vaccin, vital pour la femme enceinte

Gynécologue expérimenté, le Dr Alain Claudot, 60 ans, suit les grossesses depuis de nombreuses années dans les régions d’Arlon et Virton.

« Oui, on a pu constater ci et là des cycles menstruels quelque peu perturbés suite à l’absorption du vaccin contre le Covid, mais cela ne dure que quelques mois et tout est rentré dans l’ordre. En revanche, vous pouvez écrire pour vos lectrices,insiste Alain Claudot,que ne pas se faire vacciner augmente considérablement les grossesses à risque. Nous l’avons constaté plusieurs fois. Les futures mamans qui ont attrapé le Covid et n’avaient pas reçu le vaccin se sont retrouvées en unité de soins intensifs et aussi en réanimation bien plus que celles qui avaient été vaccinées. »

Des cas troublants

Un médecin généraliste a constaté lui aussi des phénomènes anormaux chez des patients ayant reçu le vaccin.

Ce médecin du sud de la province préfère conserver l’anonymat car il ne veut aucun retour de flammes. Il n’accuse personne. Il a simplement listé une série d’anomalies et dysfonctionnements, dit-il, chez des patients ayant reçu le vaccin contre le Covid-19.

« Par mon métier de soignant de première ligne et la fonction d’observateur de terrain, qui est la base de notre travail, j’ai pu relever des problèmes de santé inattendus après injection », nous déclare ce médecin. »En relayant ces faits extraordinaires à l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en Belgique), sans que je puisse prouver une causalité certaine entre vaccin et symptômes, je soumets mes cas cliniques et les experts peuvent alors travailler sur ces réalités. »

Voici quelques cas troublants et rapportés par ce médecin:

– Un homme âgé de 92 ans est devenu ictérique (« jaune » avec perturbation du foie) sept jours après sa 3einjection. Les multiples examens réalisés à l’hôpital n’ont pas permis de mettre en lumière l’étiologie/la cause.

– Une dame de 52 ans a ressenti une évidente majoration de ses troubles de l’équilibre deux jours après sa 3einjection. " Dans le même registre, une dame d’une quarantaine d’années m’a rapporté, au poste médical de garde, avoir eu un accident de voiture peu de temps après une injection, prise d’un violent vertige. »

– Un homme de 84 ans a déclaré une infection pulmonaire après sa 3edose et est mort 16 jours après la 3edose.

– »Un homme âge de 62 ans a déclaré une thrombose veineuse profonde trois mois après sa 3einjection et récidive un mois après la guérison de celle-ci. Ce patient n’étant pas sujet aux phlébites, n’ayant pas de cause évidente à cette thrombose, j’ai déclaré l’événement à l’AFMPS. »

– »Une jeune fille de 14 ans a présenté des saignements menstruels conséquents (métrorragie) trois mois après sa 2edose. Elle s’est présentée deux fois aux urgences de notre région pour mise au point et traitement. D’autres jeunes femmes m’ont rapporté des perturbations au niveau de leurs menstruations. Une dame de 50 ans m’a dit avoir été subitement ménopausée après sa 3einjection (après avoir été alitée quelques jours avec fièvre)…

En conclusion, je puis dire que, malheureusement, les vaccins contre le Covid présentent des effets secondaires.

Indéniablement, ces vaccins ont un effet protecteur pour les formes graves, mais les effets indésirables doivent également être discutés, analysés et traités avec attention. »